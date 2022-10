Obiščite Podčetrtek in se naužijte kulture, lepot narave in dobrih pijač ter še boljših jedač

Na Planetu si lahko vsak četrtek ob 18.30 ogledate oddajo Planet na obisku, v kateri Eva Cimbola raziskuje najlepše kotičke Slovenije in tako nabira ideje za večdnevni oddih. Tokrat se bo podala v Podčetrtek, svet vrhunskih termalnih razvajanj in priljubljenih izletniških točk ob reki Sotli.

Podčetrtek je središče pokrajine ob reki Sotli. Destinacija ponuja številna doživetja na področju narave in kulture. Če želite doživeti vso pestrost in raznolikost Obsotelja in Kozjanskega in ste poleg naravnih lepot tudi ljubitelj dobre kulinarike, bo obisk Podčetrtka zagotovo dobra izbira. Na obisk vas vabijo hrana, ki jo pridelajo pridne roke lokalnih ponudnikov, vino, ki zori na sončnih vinorodnih pobočjih Virštanja, in belgijsko pivo kot posebnost naše destinacije.

Podčetrtek. Foto: www.slovenia.info/sl

Eva Cimbola se bo v Podčetrtku najprej odpravila v Terme Olimia, natančneje v wellness center Orhidelia, ki je že osem let najboljši wellness v Sloveniji. Tam si lahko vsak gost poišče svoj intimni košček miru in sprostitve, ki ga ponujajo savne, bazeni in japonski vrt.

V sklopu programa selfness pa organizirajo tudi jutranje energijske vaje, sproščanje telesa z vodno vadbo Ai chi, meditacije z vizualizacijo, terapije z glasom, zvočne gong kopeli, tibetanske sklede, hoja z bosimi nogami po čutni poti, gozdni potop... vse to, da odkrijete najboljše v sebi.

Terme Olimia. Foto: www.slovenia.info/sl

Kozjanski park je del občine Podčetrtek in obenem eno najstarejših in največjih zavarovanih območij. V objemu narave skriva kraške izvire, jame, biotsko pestre travnike in soteske rek ter je obenem domovanje ogroženih vrst ptic. Kot pokrajina mnogih obrazov pa nam tudi na področju kulturne dediščine kaže svojo raznolikost. Arheološka najdišča, prafarne in romarske cerkve, mogočni gradovi, srednjeveški trgi in dediščina vsakdanjega življenja burijo domišljijo in raziskovalno žilico.

Kozjanski park. Foto: www.slovenia.info/sl

Aktivnega oddiha željne pa čaka po skrivnostnem Kozjanskem parku, travniških sadovnjakih in pisanih suhih travnikih, kjer gnezdijo štorklje, kar 50 kilometrov označenih in urejenih pešpoti. Odpravite se v središče Kozjanskega parka in obiščite najbolj grajski grad med gradovi na slovenskem – Grad Podsreda, ki se ponaša s številnimi umetniškimi razstavami, grajsko kuhinjo in poročno dvorano, priporočamo pa tudi obisk enega izmed največjih praznikov, praznik kozjanskega jabolka, ki poteka vsako leto drugi konec tedna v oktobru.

Odpravite se od srednjeveškega trga Pilštanja na razgledno točko na hribu Vino gora ali se sprehodite čez del evropske daljinske pešpoti E7.

Grad Podsreda. Foto: www.slovenia.info/sl

Pomemben del Kozjanskega parka pa predstavlja tudi priljubljen izletniški kraj Olimje, v katerem se nahajajo butična čokoladnica, domača pivovarna Haler, igrišče za golf Amon, izstopa pa gotovo minoritski samostan, ki v svojem zavetju v pritličju južnega stolpa skriva neprecenljivo umetnino, staro samostansko lekarno s freskami, zapuščino patrov pavlincev, ki so 120 let bivali v olimskem samostanu (1663–1783).

Minoritski samostan. Foto: www.slovenia.info/sl

Le nekaj deset metrov nad tem pa se nahaja domačija Jelenov greben, ki slovi po vrhunski kulinarični ponudbi in bližini stoglave črede jelenov, ki jih obiskovalci lahko nahranite. Kot novost pa se lahko podate tudi na razburljivo popotovanje v več kot 500 let starem objektu Banovina, ki je danes preurejen v sodoben Center za promocijo vin, kulture in turizma, kjer se tradicija prepleta z najsodobnejšimi tehnologijami.

Na domačiji Jelenov greben lahko najprej izkusite vrhunsko kuinarično ponudbo, nato pa nahranite stoglavo čredo jelenov. Foto: www.slovenia.info/sl

Še ena kulturna znamenitost, ki nudi krasen razgled na prelepo naravo, ki obdaja Podčetrtek, pa je Stolp zdravja in veselja. Gre za razgledni stolp, ki stoji tik pod vrhom 622 metrov visokega Vrenskega zoba. Njegova višina do ploščadi meri 35,23 m, kjer pogled seže vse do sosednje Hrvaške in v lepem vremenu tudi do prečudovitih Alp. Do stolpa se bo v oddaji Planet na obisku z električnim kolesom pripeljala tudi Eva Cimbola.

Stolp zdravja in veselja. Foto: www.slovenia.info/sl

Podčetrtek pa ponuja tudi pestro izbiro doživetij na področju gastronomije. Eva Cimbola bo za zaključek v oddaji obiskala Hišo vin Emino, kamor se lahko podate, ko želite nekaj več kot le kozarec vina in si želite čutnega doživetja. V njej je dobro doma že vrsto let, odličnosti pa namenjajo posebno mesto. Za vas so odprli vrata kulinariki in nad prostori, kjer se grozdje oplemeniti v vrhunsko vino, pripravili kotiček, kjer poleg pokušin vrhunskih vin nudijo tudi gastronomske užitke. Spletli so jih v šopek in ponudili za različne namene druženja.

Obiščite Podčetrtek, ki je s svojo okolico pravi kraj za sprostitev. Poiščite jo v zavetju Term Olimia ali okolici. Raziskujte naravne danosti in gastronomsko podobo Kozjanskega ali pa se prepustite atraktivnim vodnim termalnim dogodivščinam. Več informacij o vseh aktivnostih, ki jih ponuja Podčetrtek, pa lahko najdete na spletni strani https://www.visitpodcetrtek.com/.

