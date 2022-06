Kočevsko – Skrivnostni gozd Slovenije

V oddaji Planet na obisku, ki si jo lahko ogledate v četrtek ob 18.30 na Planetu, bo voditeljica Eva Cimbola obiskala Kočevsko, ki slovi po obširnih gozdovih in je idealna destinacija za obisk vseh ljubiteljev narave, ki uživajo v neokrnjeni naravi, adrenalinskih pohodniških in kolesarskih doživetjih, prvinski divjini in iščejo odmik od stresnega vsakdanjika.

Voditeljica oddaje Planet na obisku Eva Cimbola bo svoje raziskovanje Kočevskega začela v MTB Trail Center Kočevje, ki se nahaja v Dolgi vasi in je namenjen ljubiteljem gorskega kolesarjenja. Vzpostavljenih je devet trailov različnih težavnostnih stopenj, skupaj se prepleta že več kot 15 kilometrov poti. Eva bo o tem, kaj ponuja njihov center, govorila z graditeljem kolesarskih poti in kolesarskim vodnikom, nato pa se bo na razgibanih progah preizkusila še sama.

V nadaljevanju se bo odpravila na zelo zanimivo preizkušnjo preživetja v naravi. Kako poteka doživetje, kaj je potrebno vedeti, v kolikor bi se znašli sami v gozdu in s kom vse lahko pridemo na takšno doživetje, ji bo predstavil Miha Ogorelec iz Društva za gozdovništvo in preživetje v naravi Slovenije.

Kočevsko je tudi odlična izhodiščna točka za pohodništvo. Eva se bo zato v oddaji odpravila na eno od planinskih poti, ki se priključi na novo Pragozdno pot Krokar, ki poteka ob pragozdu. Ta je bil leta 2017 vpisan v UNESCO seznam naravna dediščine.

Destinacija ponuja tudi veliko drugih naravnih lepot in zanimivih doživetij. Kako še lahko aktivno preživite svoj obisk Kočevskega, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Kočevsko jezero

Kočevsko jezero je le kratek sprehod oddaljeno od središča mesta Kočevje in z razlogom spada med najbolj obiskane točke na Kočevskem. Kočevsko jezero spada med najčistejša in najgloblja jezera v Sloveniji ter je idealna lokacija za kratek postanek ali nekajdnevni oddih. Ob jezeru je speljana krožna pot, ki je zelo priljubljena točka za rekreacijo, krajše sprehode in preživljanje časa ob očarljivem pogledu na jezero ter opazovanje številnih živali, ki tu prebivajo.

Utrip divje narave

Na Kočevskem vas izjemna narava pričakuje skoraj na vsakem koraku in tukaj lahko občutite utrip prvinskih gozdov in doživite stik s pomirjajočo divjino. Odpravite se lahko na eno od številnih vodenih doživetij sledenja in opazovanja divjih živali, na katerih boste občutili kočevske gozdove, spoznali divje prebivalce v njih ter se o njih veliko novega naučili. Udeležite se lahko programa spoznavanja in sledenja znakov prisotnosti medveda na Kočevskem.

Pragozd Krokar

Pragozd Krokar je eden od šestih pragozdnih ostankov na Kočevskem in je bil zaradi svoje velike naravne vrednosti v letu 2017 vpisan tudi na prestižni Unescov seznam svetovne naravne dediščine. V pragozdove ne vstopamo, ampak si jih lahko ogledujemo le z njihovega obrobja, zato smo v letu 2021 v Zavodu Kočevsko zasnovali VR-doživetje, na katerem lahko gostje s pomočjo moderne tehnologije virtualno "vstopijo" v pragozd Krokar ter začutijo tišino in mogočnost dreves v njem.

Grad Kostel

Na Kočevskem je tudi drugi največji grajski kompleks v Sloveniji – Grad Kostel, ki je imel v preteklosti pomembno obrambno vlogo pri protiturški obrambi. Danes si lahko v njem ogledate razstavo, uživate v čudovitih razgledih po pokrajini doline Kolpe in ob spremstvu vodnika doživite utrip iz srednjeveških dni.

Skrivnostni Bunker Škrilj

Bunker Škrilj je skrivnostni podzemni objekt, ki je bil zgrajen v času hladne vojne in je 72 metrov pod površjem. V njem je speljanih 600 metrov hodnikov, v šestih podzemnih sobah z lastnim vodnim zajetjem in dvema generatorjema za proizvodnjo električne energije pa bi v njem v primeru atomskega udara brez zunanje pomoči lahko preživeli tudi do 100 dni. Podajte se na voden ogled in odkrijte vse njegove skrivnosti.

Gozdna reka Kolpa

Gozdna reka Kolpa je priljubljena točka obiskovalcev in privlačna točka za kampiranje. V poletnih mesecih so njene plaže primerne za sončenje, voda in jezovi pa omogočajo plavanje, hitro osvežitev in sprostitev. Na njej se lahko preizkusite tudi v različnih adrenalinskih športih, od raftov in kanujev do ribarjenja, ali pa se podate s kolesom ali peš na poti, ki so speljane ob njej.

Družinsko doživetje "Gozda in iger"

Družinska pustolovščina "Gozda in iger" je zasnovana v obliki interaktivnega in animacijskega vodenega pohoda na Fridrihštajn ter vključuje številne gozdne igre, spoznavanje gozda in gozdnih živali. Doživetje se konča z gozdnim piknikom pri Koči pri Jelenovem studencu ter organiziranim prevozom nazaj v Kočevje.

Še več namigov za aktivno preživljanje oddiha na Kočevskem najdete tudi na www.kocevsko.com.

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

