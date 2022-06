Vabljeni na poletno dogajanje v dolenjsko prestolnico – vabljeni v Novo mesto #video

Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s ključnimi partnerji nadaljuje aktivnosti, s katerimi prebivalce naše dežele vabi k dopustovanju v Sloveniji. Ključne komunikacijske aktivnosti na domačem trgu bodo tudi letos združene pod osrednjo vseslovensko motivacijsko kampanjo Moja Slovenija, ki je letos nadgrajena z novo kreativno rešitvijo: Vzemi si čas.

Slovenija ponuja raznolike aktivnosti tako v naravi kot tudi zdraviliščih, kulturnih ustanovah, mestih, na podeželju, skratka prav vsakdo si lahko ustvari nepozabne počitnice. Le čas si mora vzeti. Kampanji se tudi letos pridružuje Planet TV. Eva Cimbola bo enkrat tedensko v oddaji Planet na obisku pokazala lepote Slovenije in raziskala morda še nekoliko bolj skrite kotičke našega turizma.

Tokrat je Eva obiskala dolenjsko prestolnico Novo mesto. Raziskovala je najlepše turistične atrakcije v bližini mestnega jedra in se ustavila na novomeški mestni plaži, kjer se je zapeljala po reki Krki s kanujem in si privoščila koktejl v lokalu Krka živi, ki je od mestnega jedra oddaljen zgolj deset minut hoda.

Smaragdna lepotica reka Krka, ki se vije po okljuku mestnega jedra Novo mesto ponuja številne aktivnosti. Za aktivne so na mestni plaži na voljo supi in kanuji, za romantične duše pa leseni čolni, s katerimi se lahko zapeljete v smeri mestnega jedra ali proti Straži.

Ob lokalu in izposojevalnici plovil je na voljo tudi lokal, s kotičkom za otroke, sladoledom, koktejli in pivi; lokal pa se v poletnih mesecih spremeni v koncertno prizorišče, ob njem je tudi piknik prostor za najem. Od tu vodijo številne peš in kolesarske poti, ki vas peljejo novim dogodivščinam naproti.

Foto: visitnovomesto.si

Eva se je na sprehodu čez znamenite Šance, ki predstavljajo ostanke mestnega obzidja mimo športnega parka Loka sprehodila do stolne cerkve svetega Nikolaja. Cerkev krasi vrh mestnega griča z dominantnim 53-metrskim zvonikom, visokim gotskim prezbiterijem in nižjima ladjama med njima. Glavni oltar cerkve krasi znamenita Tinttoretova slika sv. Nikolaja, originalno delo beneškega slikarja, ki privablja turiste na ogled tako pomembnega umetniškega dela. Stolnica sv. Nikolaja, poznana tudi kot Kapiteljska cerkev, že dolgo velja za eno najstarejših, najlepših in tudi najbolj prepoznavnih znamenitosti Novega mesta.

Foto: visitnovomesto.si

V notranjosti stolne cerkve je Eva odkrila najnovejšo turistično pridobitev Novega mesta, razgledno ploščad zvonika, ki se ponaša z atraktivnimi elementi, vse od vhoda pa do vrha zvonika, do koder se boste povzpeli po 126 stopnicah. Razgledna ploščad začne obratovati v drugi polovici junija.

Foto: visitnovomesto.si

Kar štirje zvonovi na vrhu nove razgledne ploščadi pričajo o bogati dediščini, prav tako je nadvse izstopajoče novo stopnišče iz hrastovega lesa s tremi vmesnimi etažami s steklenimi elementi in stari mehanizem ure, ki je nekoč deloval s pomočjo lesenih vrčev s kamenjem, ki so služile kot uteži, zdaj pa je mehanizem znamenitost zase.

Na razgledišče na višini 24 metrov vodi notranje stopnišče, vse do vrha stolpa z zvonovi, kjer je moč občudovati čudovite poglede na kar štiri strani Novega mesta: Trško goro, Gorjance s Trdinovim vrhom, mestno jedro ter Marof in širšo okolico. Dostop do razgledne ploščadi je mogoč iz severne strani cerkve, ločeno od cerkvenega prostora, vstopite pa lahko skozi sveta vrata novomeške stolnice, ki jih je izdelal kipar Mirsad Begić.

Foto: visitnovomesto.si

Iz stolne cerkve svetega Nikolaja vodi pot čez znameniti Breg, enega najbolj slikovitih delov starega mesta, kjer so hiše nanizane v barvito podobo ob reki Krki in kjer se je rodil slikar Božidar Jakac. Ob vznožju se pot nadaljuje proti prenovljenemu osrednjemu delu Glavnega trga, ki predstavlja največji srednjeveški trg v Sloveniji in je bil pred kratkim prenovljen, s tem pa se je tudi zaprl za promet ter tako ponuja čudovite kotičke za sprehod in dobro kavo.

Glavni trg z bližnjimi prizorišči kar kliče, da ga obiščete, še posebej pestro bo v poletnih mesecih, kjer se bo odvilo nemalo festivalov in koncertov. Najbolj znameniti so Novomeški poletni večeri v Kavarni Goga, Kino na trgu, Skoki v Krko, Festival novomeško poletje z znanimi imeni in Festival Jazzinty.

Foto: visitnovomesto.si

Tik ob Glavnem trgu stoji restavracija Fink&Situla, ki se ponaša z nazivom prva brezglutenska restavracija v Sloveniji. Fink&Situla simbolizira poklon koreninam: obuja tradicijo znamenitega halštatskega obdobja in stavi na preproste, vendar odlične okuse, sestavine kupuje pri lokalnih pridelovalcih, ter raziskuje tradicijo, običaje ter kulinariko dolenjskega okolja.

Evo je v restavraciji Fink & Situla sprejel Gregor Kren, najboljši somelje in natakar za leto 2022 po izboru mednarodnih vodnikov v svetu gastronomije Gault & Millau. Gregor Kren je voditeljico Evo popeljal po poti raziskovanja okusov v kulinaričnem in vinskem svetu, ter ji skozi zgodbe predstavil kako pomembna je postala prestolnica dolenjske v gastronomskem pogledu.

Foto: visitnovomesto.si

Ste se kdaj spraševali, kakšno je življenje pridelovalcev vina? Kakšen je občutek, ko se sprehajate in skrbite za svoje vinske trte ter okušate rezultate svojega dela? To izkušnjo vam lahko podarijo dolenjske zidanice ter vam s svojo avtohtonostjo pričarajo nepozabne trenutke.

Odprte zidanice pohodnikom in ostalim obiskovalcem odpirajo duri vinskih hramov, kjer lahko okušate dobrote marljivih trškogorskih vinogradnikov. Na prvem mestu je to avtohtoni cviček, ki je zvrst rdečih in belih sort grozdja ali vina. Vinogradniki poleg cvičkovih sort – žametne črnine, modre frankinje, kraljevine in laškega rizlinga pridelujejo tudi druga sortna vina in penine.

Za svoje pridelke so prejeli priznanja na največjih ocenjevanjih vin pri nas in v tujini. In da je vino najboljše, ko se ga iz soda natoči v kozarec, boste obiskovalci dodobra spoznali v Odprtih zidanicah Trške gore.

Vabljeni torej v zidanice h gostoljubnim vinogradnikom na okušanje božje kapljice, kot je vino poimenoval dolenjski rojak in ambasador cvička, pesnik Tone Pavček.

Ste za družinski oddih? Obiščite adrenalinski park na Otočcu ali Machovo pot v bližini! Še več namigov, zakaj je Novo mesto več kot idealno za poletni oddih poiščite na visitnovomesto.si.

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

Rubrika Planet na obisku je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak četrtek ob 18.30 na Planetu. V vsaki oddaji in na naši strani na Facebooku gledalce čakajo tudi nagradna vprašanja in privlačne nagrade. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.