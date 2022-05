Obiščite Ptuj – staro mesto novih doživetij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s ključnimi partnerji nadaljuje aktivnosti, s katerimi prebivalce naše dežele vabi k dopustovanju v Sloveniji. Ključne komunikacijske aktivnosti na domačem trgu bodo tudi letos združene pod osrednjo vseslovensko motivacijsko kampanjo Moja Slovenija, ki je letos nadgrajena z novo kreativno rešitvijo: Vzemi si čas.

Slovenija ponuja raznolike aktivnosti tako v naravi kot tudi zdraviliščih, kulturnih ustanovah, mestih, na podeželju, skratka prav vsakdo si lahko ustvari nepozabne počitnice. Le čas si mora vzeti. Kampanji se tudi letos pridružuje Planet TV. Eva Cimbola bo enkrat tedensko v oddaji Planet na obisku pokazala lepote Slovenije in raziskala morda še nekoliko bolj skrite kotičke našega turizma.

V prvi oddaji bomo obiskali Ptuj. Ena od res odličnih lokacij za nabiranje energije, iskanje miru in sproščanje je zagotovo Ptujsko jezero – največje slovensko stalno jezero. V poletnih mesecih po njem pluje turistična ladjica Čigra, ki ponuja čudovite poglede na Ptuj.

Ptujsko jezero je izjemno pomemben naravni rezervat, ki skupaj z bližnjimi Šturmovci ponuja zatočišče več kot 230 vrstam ptic. Sprehajalci boste za sprehod okoli jezera potrebovali kakšne tri ure časa, tekači nekaj manj. Na svoj račun boste prišli tudi kolesarji, saj skozi Ptuj in ob jezeru vodi priljubljena Dravska kolesarska pot.

Ekipa bo obiskala tudi Terme Ptuj, kjer se lahko razvajate kot pravi Rimljani z rimsko obarvanimi tretmaji, v svetu savn in z drugimi vrstami wellness razvajanj. Terme z zdravilno termalno vodo ponujajo številne priložnosti za oddih in rekreacijo, tudi velik vodni park s kompleksom toboganov na letnem kopališču.

Velja izpostaviti, da so v Termah Ptuj osem vinskih sodov predelali v sobe, ki vam ponujajo vse udobje. V oddaji se bo o tem prepričala tudi Eva Cimbola.

V najstarejšem slovenskem mestu lahko okusite lokalne posebnosti skozi sodobno kulinarično-vinsko doživetje v najstarejšem slovenskem mestu. Gostje okusijo meso iz tünke, bučno olje, sezonsko juho, svinjino ali ocvrtega piščanca po navdihu chefa, ptujski lük, gibanico. K jedem so priporočene tudi lokalne sorte vin lokalnih vinarjev in vinskih kleti.

Utrinek z dogodka Večerja na mostu, katerega organizator je Gostilna Ribič, se bo letos odvil 20. avgusta. Foto: Kozel Stanko

Gre za reprezentativno kulinarično ponudbo območja, dostopno pri lokalnih gostincih po enotni ceni. Meni Okusi Ptuja ponuja sedem gostincev, in sicer Gostilna Ribič, Grand Hotel Primus, Gostilna Grabar, Gostilna Amadeus, Gostišče pri Tonetu, Gostilna Rozika in Gostilna pri Ovinku. Eva Cimbola bo tokrat obiskala Gostilno Ribič, ki se lahko pohvali z dvema kapama Gault & Millau in prenovljeno teraso ob Dravi. Gostilna je znana po ribjih specialitetah.

Ob obisku Ptuja se lahko sprehodite tudi do enega najveličastnejših gradov v Sloveniji z bogatimi muzejskimi zbirkami in doživite čudovit razgled nad najstarejšim slovenskim mestom. Vabljeni, da ob izjemni kulturni dediščini starodavnega mesta ob Dravi raziščete še ponudbo mestnih ulic in galerij ter uživate na terasah lokalov.

Vinska doživetja v starem mestnem jedru vabijo v Ptujsko klet, najstarejšo klet na Slovenskem, ki se ponaša z najstarejšim slovenskim arhivskim vinom. Izjemno pestrost vinske ponudbe bogatijo butične vinoteke starega mestnega jedra. Ljubitelji nenavadnih doživetij lahko vino okušajo v objemu teme rovov pod Ptujskim gradom.

Posebno doživetje Ptuja ponujajo tudi ptujski poletni festivali. Festival sodobne umetnosti Art Stays pritegne številne umetnike z vsega sveta. Različne kotičke starega mesta s številnimi tujimi in domačimi priznanimi glasbeniki napolni mednarodni glasbeni festival Arsana.

Festival Dnevi poezije in vina ponuja edinstveno doživetje vina in poezije. Spregledati ne gre niti dolgoletnega tradicionalnega glasbenega Festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj. Veličastno zgodovino Ptuja lahko doživite na rimskih in srednjeveških igrah, zanimivih predvsem za družine.

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

