Obiskali smo čudoviti svet burje, kamna in ruja #video

Planota Kras je dala ime vsem pokrajinam na svetu s podobno sestavo tal, pa tudi njihovim naravnim pojavom. Poznana je kot dežela terana in pršuta, vendar pa pokrajina, ki so jo izoblikovali burja, kamen, voda in pester podzemni svet, ponuja še veliko več.

Popotovanje po Krasu bo začela z obiskom slikovitega Štanjela, srednjeveške vasice, ki je hkrati eno najstarejših naselij na Krasu. Mesto je čudovit primer takratne arhitekture in stavbarstva, skupaj z gradom in pozneje zgrajenim Ferrarijevim vrtom pa predstavlja izjemen kulturni spomenik. Obenem Štanjel krasi tudi čudovita okolica, ki v sebi skriva vse pomembne vrednote Krasa. V oddaji jo bo raziskala tudi Eva Cimbola, saj se bo podala na pravljično-doživljajsko pot Škratji Kras, ki je bila ustvarjena z namenom, da pri obiskovalcih spodbuja pohodništvo, domišljijo in ustvarjalnost ter jim omogoča spoznati komenski Kras.

Edinstvena okolica se razprostira čez celotno kraško pokrajino. Kamen, ki ga je na Krasu res v obilju, že od nekdaj izziva človeško ustvarjalnost. Kraško kamnarstvo in kamnoseštvo imata korenine v antiki. Vse od takrat ima tradicija oblikovanja kamna izjemno pomembno vlogo pri ustvarjanju kraške krajine, klesani, značilno oblikovani gradbeni profili pa so prepoznavni element kraške arhitekture. Obiščite eno od kamnoseških delavnic, kjer nekajkrat v letu prirejajo tudi tečaje kamnoseštva za začetnike.

Posebna kamninska sestava tal je poleg razvoja kamnoseških delavnic omogočila tudi razvoj edinstvenih naravnih pojavov. Eden od teh so Škocjanske jame, ki so vpisane na Unescov seznam svetovne dediščine. V njih lahko občudujete največji podzemski kanjon na svetu, bogastvo kapnikov in druge kraške pojave.

Lepote kraškega sveta pa ne ostajajo le pod površjem, ampak se odražajo tudi nad njim. Prvinska narava ponuja neskončne priložnosti za pohajkovanje, kolesarjenje in raziskovanje, kar je v oddaji izkoristila tudi Eva Cimbola. Na kolesarjenje se je podala v Živi muzej Krasa. Gre za tematski park, v katerem so urejene tematske in čezmejne rekreacijske poti ter označene interesne točke. Obisk Živega muzeja Krasa je izjemno doživetje, saj je umeščen v območje t. i. klasičnega krasa z največjo intenziteto kraških pojavov.

Na Krasu ste lahko aktivni in radovedni ali pa le počivate – povsod vas bosta spremljala gostoljubje in dobra kulinarika. Če vprašate Slovence, sta teran in pršut prvo, na kar pomislimo ob besedi Kras. Kraške gostilne so odlične. Na zunaj preproste, za mizo vrhunske. Odlično se vam bo ob mizi godilo tudi na kateri od turističnih kmetij ali značilnih kraških osmic, ki ohranjajo lokalno izročilo. Kulinariko ponujata Brkinska sadna cesta in Vinska turistična kraška cesta. Brkini - čudoviti svet sadovnjakov in neskončnih travnikov na robu kamnitega Krasa. Brkini so dežela odličnega sadja. Najbolj poznani so po jabolkih in slivah, iz katerih domačini pripravljajo tudi izvrsten sadjevec.

Izvrstno kulinarično doživetje je na Krasu izkusila tudi Eva Cimbola, saj je obiskala Špacapanovo hišo v Komnu. Tam je iz prve roke izkusila, kako iz najkakovostnejših lokalnih sestavin ustvarjajo najboljše okuse Krasa, ki pripovedujejo zgodbe o kraški deželi in ljubezni.

Poleg odlične kulinarike in edinstvene narave je treba na Krasu omeniti še eno prepoznavno znamenitost, ki zaznamuje to edinstveno pokrajino. To so beli konji ali lipicanci. Črede teh žlahtnih lipicancev, ki prosto dirjajo po kraški pokrajini, so postale tudi eden najbolj prepoznavnih motivov fotografij Slovenije. Vzrejajo jih v Kobilarni Lipica, ki je bila ustanovljena že leta 1580, danes pa je dom več kot 300 plemenitih belih konj in obenem največja kobilarna z lipicanci na svetu.

Ste vedeli, da na Krasu živi tudi več kot 300 vrst metuljev? Večji del planote Kras je vključen v Naturo 2000, evropsko omrežje posebnih varstvenih območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Poleg vseh naravnih zakladov pa velja izpostaviti še en pomemben kulturni spomenik, ki na Krasu predstavlja zaklad zgodovine in umetnosti. Pomnik miru na Cerju je monumentalen pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju, ki je posvečen vsem žrtvam vojnih spopadov. Sedemetažni stolp gosti muzejske zbirke in je hkrati izjemna razgledna točka s pogledom na štiri pokrajine. S Cerja vodijo številne pohodniške poti, ob katerih lahko obiščete tudi Jamo Pečinko in druge jame, ki ohranjajo zgodbe o bojih na soški fronti. Več o Krasu najdete tudi na tej povezavi.

