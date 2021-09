Odkrijte skrivnost belokranjske pogače

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo ob 18.15 nas bo voditeljica Eva Cimbola v rubriki Planet na obisku popeljala raziskovat Belo krajino in nabirala ideje za večdnevni aktivni oddih.

Bela krajina, ki je stičišče kultur na skrajnem jugu Slovenije, ob legendarni mejni reki Kolpi navdušuje s podobami steljnikov, poraslimi z belimi brezami. Črnomelj, Metlika in Semič so kraji samosvoje folklore, domačih obrti, vina in izvrstnih jedi.

V Krajinskem parku Kolpa lahko spoznate več obrazov Kolpe, od reke, ki se odpira proti poljem in zelenim razgledom, do brzic in ozkega kanjona z visokimi prepadnimi stenami. Zaradi počasnega toka najvarnejša slovenska reka obiskovalce razvaja s prijetno temperaturo.

V Beli krajini najdemo tudi kraški izvir reke Krupe in Krajinski park Lahinja. Ob reki Lahinji lahko odkrivate zaščiteno območje zgornjega dela toka reke ter njene gozdove, močvirja, kraške travnike in skrivnostno podzemno jezero.

Kulturna dediščina Bele krajine je preplet petih etničnih skupin in treh veroizpovedi na večtisočletni tradiciji preostalih kultur. Je dežela tradicije, kar se kaže tudi na različnih etnoloških festivalih.

Bela krajina je tudi dežela vina. Tradicionalni Belokranjec in Metliška črnina sta zaščitena z geografskim poreklom, nekaj posebnega pa je tudi mlado vino Portugalka, ki dozori dober mesec pred preostalimi vini.

V oddaji bomo obiskali vse tri občine Bele krajine. V Črnomlju bo voditeljica Eva Cimbola obiskala družinsko avanturo Otonova pustolovščina v Krajinskem parku Lahinja. Tam bo z reševanjem znamenitih ugank Otona Župančiča odkrivala skrivnosti kulturne in naravne dediščine.

V Srednji vas pri Črmošnjicah v občini Semič bo obiskala Divji potok, ki je na prevladujoči dolomitni kamninski podlagi ustvaril zelo razgibano in slikovito strugo, polno slapičev, tolmunov ter brzic. Tisti, željni bolj aktivnega doživetja, pa se lahko v Semiču odpravijo na kolesarjenje z električnimi kolesi. Kolesarska pot nas popelje na belokranjsko smučišče Gače nad Črmošnjicami, v objem kočevskih gozdov in svežega gorskega zraka.

V oddaji bomo obiskali tudi Metliko. Starodavno mesto Bele krajine je iz zraka videti kot sestavljanka mestnih hiš in gradu v obliki srca sredi zelene narave. Danes velja za rojstni kraj slovenskega gasilstva, tam pa se že desetletja odvija največji slovenski vinski festival.

V Metliki bo Eva CImbola zavila tudi v Hišo dobrot, ki je namenjena podpori lokalnim proizvajalcem in pridelovalcem. Celoten koncept Hiše dobrot Bele krajine je prepleten z ljudskim izročilom ter bogato tradicijo folklore, narodnih noš, belih brez in preostalih prepoznavnosti te zelene krajine. Voditeljica se bo zato preizkusila tudi v peki tradicionalne Belokranjske pogače, ki je jed dobrodošlice in se postreže še topla. Je vrsta kruha, premazana z jajcem ter posuta s kumino in debelo soljo.

Po napornem dnevu si bo Eva Cimbola razvajanje privoščila v Rezidenci Ana, ki nosi znak Slovenia Green. To je skrbno urejena počitniška hiša v mirni belokranjski Boginji vasi, odmaknjena od mestnega vrveža in vsakodnevnih obveznosti. Odlična ideja za oddih s prijatelji ali družino. Bela krajina kliče na potep. Pridite po svojo merico belokranjske narave in kulture.

