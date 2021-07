Veste, kam lahko greste sredi poletne vročine na sankanje?

Sodobni mestni vrvež, zelena doživetja v naravi ali potep po zanimivi preteklosti. Vse to lahko najdete v Celju. Knežje mesto z bogatimi arheološkimi zakladi, sodobnim mestnim utripom in zeleno dušo je lahko vaša prava počitniška izbira!

Voditeljica Eva Cimbola se bo v tokratni oddaji najprej odpravila na sankanje. Ja, prav ste prebrali. Sankanje sredi poletja. Poletno sankališče Bobkart se razprostira po pobočju smučišča Celjska koča. Proga je dolga kar 800 m in ponuja tako drzne spuste kot tudi ležerno vožnjo, zagotovo pa povišan utrip ter obilo zabave za vso družino.

Na Celjski koči, pozimi priljubljenem družinskem smučišču, najdete tudi najdaljši zipline v Sloveniji, pustolovski park, lahko pa se podate na raziskovanje narave po gozdni ali gobarski učni poti. Od tam vodijo tudi številne urejene pohodniške in kolesarske poti. Za prenočitev in razvajanje pa poskrbijo v Hotelu Celjska koča.

Nato se bo ekipa oddaje Planet na obisku odpravila na celjski grad. Celje je zaradi ene najmočnejših evropskih plemiških družin dobilo naziv mesto celjskih knezov. In na celjskem gradu lahko spoznate tudi prave viteze. Grad lahko obiščete vse dni v letu in ob tem raziskujete njegovo zgodovino – od najbolj temačnih kotičkov v Friderikovem stolpu do prijetnega druženja v Kavarni Veronika.

Vsak konec tedna od maja do oktobra pa na celjskem Starem gradu poteka tradicionalni poletni program Žive zgodovine, ki ga soustvarjajo mnoga kulturnozgodovinska društva iz vse Slovenije.

Njihovi člani so pogosto videti kot prave reinkarnacije srednjeveških vitezov in dam. Tam izveste, kaj je ognjeni spektakel, kako so bila videti tradicionalna oblačila in s kakšno hrano so si vitezi nabirali moči za nove bojne pohode ter tudi, kako so se zabavale ali razburjale dvorne dame, ko so morale vitezu potihoma sporočiti, da jim je všeč, za "poštni" prenos informacij pa so izkoristile svoje spletične in oprode vitezov.

Voditeljica Eva Cimbola bo na tokratnem obisku Celja razgibala svoje telo, domišljijo in tudi svoje možgane. Obiskala bo namreč Tehnopark Celje, prvi in največji park znanosti, tehnologije in inovativnosti, kjer je res vse mogoče. To je prostor za igranje, učenje, druženje in čudenje svetu.

To pa ni vse, kar Celje ponuja. Približno sedem kilometrov od središča Celja, in sicer v smeri severa, najdete zeleno oazo – Šmartinsko jezero. Tja po oddih od mestnega vrveža ali po svež zrak radi prihajajo tako turisti kot tudi domačini.

Jezero namreč predstavlja stičišče priložnosti za počitek, rekreacijo in zabavo na vodi. Okoli dela jezera potekata lepo urejeni sprehajalni in kolesarski poti. Med raziskovanjem se lahko okrepčate tudi v katerem od lokalov, ali pa si spočijete noge na klopi ob vodi.

Če vas bolj kot pešpot kliče voda, pa zavijte v čolnarno, kjer lahko izbirate med čolnom, kajakom ali pedolinom. Po jezeru se lahko podate tudi s supom, ali pa se preprosto odločite za skok v vodo, ko je celjsko sonce prevroče.

Celjani pa so ponosni tudi na mestni park ob Savinji in na edinstveno Drevesno hišo. Med bližnjimi hribi in gozdovi so v nekdanjih lovskih revirjih urejene pohodniške in kolesarske poti. Za svojo trajnostno naravnano turistično ponudbo ter okolju in lokalni skupnosti prijazno destinacijo je Celje prejelo priznanje zelene destinacije, bronasti znak Slovenia Green Destination.

Celje je prava destinacija tudi za najbolj zahtevne kulinarične navdušence. Najboljši celjski kuharski mojstri so namreč poiskali navdih v tradiciji, recepturah in tipičnih sestavinah, ki so bile znane že na dvoru Celjskih grofov. Dodali so jim osebno ustvarjalnost in jih sodobno začinili. Tako ne morete zgrešiti, če naročite eno od celjskih grofovskih jedi.

Več o tem, kaj še ponuja Celje z okolico, lahko preverite tukaj.

Zdaj je čas, da poiščete ideje za svoje počitnice. Moja Slovenija.

Rubrika Planet na obisku je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsako nedeljo ob 18.15 na Planetu. V vsaki oddaji in na naši strani na Facebooku gledalce čakajo nagradno vprašanje in zelo privlačne nagrade.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.