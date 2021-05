Slovenska kulinarika na zabaven in nepričakovan način

Danes ob 18.15 se bomo v rubriki Planet na obisku spet odpravili na raziskovanje Slovenije in njenih turističnih biserov. Tokrat boste lahko bolje spoznali središče družabnega obmorskega dogajanja in eno najlepših mediteranskih zgodovinskih mest, ki ju povezuje zgodba o soli.

Kampanji Zdaj je čas. Moja Slovenija. Slovenske turistične organizacije se v letošnjem letu pridružuje tudi Planet TV, ki bo v rubriki Planet na obisku vsako nedeljo predstavljal počitniške ideje za preživljanje dopusta v Sloveniji.

Že to nedeljo boste v naši družbi lahko odkrivali mesti Portorož in Piran, ki sta geografsko umeščeni med dva krajinska parka, ki skrbita za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti.

Eva Cimbola se bo najprej odpravila na kmetijo Medljan, ki ponuja idealno družinsko doživetje. S konjem se bo odpravila po konjeniški poti izolskega zaledja in preizkušala tradicionalne istrske jedi, ki jih na kmetiji pripravljajo po receptu njihove pranone.

Po okrepčilu je potrebno zaužite kalorije tudi pokuriti in za to je kot nalašč ena najlepših kolesarskih poti na Primorskem. Priljubljena kolesarska pot Parenzana poteka po nekdanji ozkotirni železnici, ki je od 1902 do 1935 na 123 km dolgi poti povezovala Trst in Poreč. Je zelo slikovita, poteka med oljčniki in tik ob morju, ohranjeni so tudi še vsi predori.

Na posebno kulinarično doživetje se bomo odpravili tudi v restavracijo COB (Cooking Outside the Box), kjer se chef Filip kuhanja loteva izven okvirjev - na trajnosten in okolju prijazen način. Gost v COBu spozna slovensko kulinariko na zabaven, nepričakovan, interaktiven ter do sedaj v Sloveniji še neraziskan način.

Na koncu se bomo na potep po Piranu odpravili s pomočjo brezplačne aplikacije Nexto, ki vam na igriv način in prek obogatene resničnosti ustvarja novo izkušnjo vodenja po mestu.

