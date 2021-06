Začutite živahen utrip slovenske prestolnice

Ljubljana je z več kot 542 m² javnih zelenih površin na prebivalca eno najbolj zelenih mest Evrope. Skoraj polovica zelenih površin je pokritih z gozdom. Le nekaj korakov iz mestnega središča vas že čaka zelena narava in priljubljene pohodniške točke.

Tako bo tudi Eva Cimbola svoje tokratno raziskovanje začela na Golovcu, kjer se bo preizkusila v gorskem kolesarstvu. Tam se namreč prepletajo številne gorsko kolesarske poti, ki so primerne tako za začetnike kot tudi tiste bolj izkušene kolesarske navdušence. Cilj ekipe Golovec trails, ki gradi in vzdržuje kolesarske poti, je postati prva evropska prestolnica z uradnimi gorsko kolesarskimi potmi v njenem urbanem okolju.

Eva bo svoj potep po Ljubljani nadaljevala na Ljubljanskem gradu, ki je postal del Zelene sheme slovenskega turizma in novi dobitnik znaka Slovenia Green Attraction. Na ta način Ljubljanski grad, kot prepoznaven simbol glavnega mesta, ki že vrsto let aktivno deluje kot zelena prestolnica in se uvršča v sam vrh trajnostnih destinacij v Evropi, prispeva k oblikovanju usmerjene turistične ponudbe.

Poleg hrane, vina, klasičnih vodenih ogledov, tam ponujajo tudi posebna doživetja. Tako lahko spoznamo tudi najstarejšega prebivalca gradu. Grajska podgana Friderik vas popelje na raziskovanje Ljubljanskega gradu in Grajskega griča skozi njegove naloge in izzive. Na preizkušnji bodo vaša gibčnost, bistroumnost in iznajdljivost.

V oddaji boste spoznali tudi restavracijo People and friends, kjer dobite najbolj svežo morsko hrano v Ljubljani. V prijetnem ambientu želijo s kakovostno storitvijo za obiskovalce ustvariti nepozabne spomine. Odnos in pristop do gostov, gastronomije in gostoljubja temelji na iskreni, vendar nagajivi ponudbi in postrežbi. Eva se bo tam preizkusila tudi v pripravi koktejla. Če se bo dobro odrezala, so ji že obljubili, da bodo njen koktejl dodali k svoji ponudbi.

Obiskali bomo tudi hostla Celica in Park, ki sta nosilca znaka Slovenia Green Accomodation, zaključili pa bomo v vodnem mestu Atlantis, ki ponuja popolno sprostitev za telo in duha.

Poletje v Ljubljani je v znamenju Festivala Ljubljana, ki poskrbi za vrhunske umetniške dogodke, na mestnih ulicah in trgih pa se vrstijo številne brezplačne prireditve na prostem.

Turizem Ljubljana nudi nabor paketov s prenočitvami in številnimi aktivnostmi, prilagojenimi obiskovalcem različnih starosti in zanimanj. Več najdete na turističnem portalu Ljubljane.

