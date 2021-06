Serija, ki se je z nagradami zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov

Ob sobotah in nedeljah se bomo na Planetu družili z izjemno uspešno serijo Downton Abbey , ki je z zgodbo o spletkah in romancah družine Crawley ter njene služinčadi očarala gledalce po svetu in bila nagrajena s številnimi emmyji. Prvi del 1. sezone zgodovinske serije bo na sporedu Planetu v soboto, 12. junija, ob 16.35.

Serija Downton Abbey je nastala po zamisli in scenariju Juliana Fellowesa, nagrajenca z oskarjem za scenarij filma Gosford Park. Serija je bila nagrajena s številnimi priznanji, tudi z zlatim globusom, bafto in številnimi emmyji, prejela pa je tudi 69 nominacij za emmyje, s čimer je postala največkrat nominirana neameriška televizijska oddaja v zgodovini podelitve teh nagrad. Serija Downton Abbey si je kot kritiško najbolj cenjena angleška serija leta 2011 prislužila celo vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.

Robert Crawley s hčerko Mary Crawley

Zgodba spremlja aristokratsko družino Crawley in njene služabnike na začetku 20. stoletja v angleškem podeželskem dvorcu ter vpliv, ki ga imajo družbene spremembe na njihova življenja. Prva sezona, ki obsega sedem delov, nam predstavi grofa Granthama, Roberta Crawleyja, ki je očetove finančne težave rešil s poroko z ameriško dedinjo Coro. Robert in Cora imata tri hčere, a sina, ki bi posest in plemiške nazive nasledil, nimata.

Tri Crawleyjeve hčere: Edith, Sybil in Mary

Najstarejša hči lady Mary Crawley se zato namerava poročiti z bratrancem v drugem kolenu Patrickom, ki je sin najbližjega dediča. A serija se začne dan po potopu Titanika, na katerem sta plula tudi Patrick in njegov oče, kar pomeni, da bo Downton Abbey zdaj dedoval oddaljeni sorodnik Matthew Crawley, po poklicu odvetnik. Prva sezona se tako, poleg mnogih stranskih zgodb med aristokrati in služinčadjo, osredotoča tudi na odnos med lady Crawley in Matthewem, ki se upira aristokratskemu življenjskemu slogu, medtem ko se Mary upira naklonjenosti, ki jo čuti do njega.

Maggie Smith je bila za vlogo grofice z ostrim jezikom nagrajena z več emmyji, zlatim globusom in nagrado igralskega ceha.

Izjemnemu uspehu serije je sledil tudi film, konec letošnjega leta pa pričakujemo tudi nadaljevanje, ki ga je prav tako spisal Julian Fellowes. Vpliv serije je bilo opaziti tudi v modnem svetu, v britanskem parlamentu pa so leta 2013 obravnavali zakon, ki bi odpravil spolno diskriminacijo pri dedovanju nazivov in ki se ga je prijelo ime zakon Downton Abbey.

Prvi del kultne kostumske drame Downton Abbey bo na Planetu v soboto, 12. junija, ob 16.35, serijo pa bomo lahko na Planetu spremljali ob sobotah in nedeljah.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.