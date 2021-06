Kdo je dekle, ki je na poroki povzročilo pravo dramo? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvem delu avstralskega resničnostnega šova Poroka na prvi pogled, ki ga lahko gledalci spremljajo na Planetu, je na poroki prvih dveh parov že prišlo tudi do nekaj drame. Zanjo je poskrbelo dekle, za katero so vsi domnevali, da je ženinovo ljubosumno bivše dekle. Resnica pa je malce drugačna.

V šovu Poroka na prvi pogled spremljamo zanimiv eksperiment, kjer pari na podlagi strokovnih analiz pristanejo skupaj, njihovo prvo srečanje pa je kar pred oltarjem, kjer si obljubijo večno zvestobo, se odpravijo na medene tedne in nato še nekaj časa preživijo skupaj, da ugotovijo, če so si res usojeni.

Cheryl in Jonathan sta se prvič spoznala na poročni dan.

Že poroki prvih dveh parov sta poskrbeli za zelo zanimive odzive mladoporočencev in tudi njunih bližnjih. Nekateri nad izbiro strokovnjakov niso bili pretirano navdušeni, najbolj pa je izstopala svetlolaska, ki se nikakor ni strinjala, da je Cheryl prava za Jonathana in se je zato zapletla v prepir z njenimi sestrami ter poskrbela za naelektreno ozračje na poroki.

Ko je sprva prišla do neveste, se je predstavila kot Jonathanova mlajša sestra, kar pa je takoj zanikal kar Jonathan. Vsi so nato domnevali, da gre za njegovo ljubosumno nekdanje dekle. Ampak tudi to se ni izkazalo za resnično.

Vzdušje na poroki je bilo na trenutke zelo naelektreno.

Samozavestni 29-letni podjetnik Jonathan je kasneje namreč razkril, za koga pravzaprav gre. "Emma je praktično kot moja sestra, ker je sestra dvojčica mojega bivšega dekleta. Zelo je zaščitniška do ljudi, ki so ji pomembni. Hitro jo prevzamejo čustva, če dobi občutek, da bo kdo od njenih bližnjih prizadet. Njen odziv me ni presenetil, sem pa vseeno upal, da se bo znala bolj brzdati."

