Konec tedna v družbi najboljših poročnih filmov

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka spremljamo izjemno priljubljen resničnostni šov Poroka na prvi pogled, poročni zvonovi pa bodo zvonili tudi za konec tedna, ko bodo na sporedu štirje filmi s poročno tematiko, tudi uspešnica Dekliščina in Velika poroka.

Filmski poročni konec tedna se bo začel že v soboto popoldne, ko bo ob 14. uri na sporedu komični film Poročni zvonovi (Wedding Bells). Zgodba spremlja dva zelo zaposlena poslovna strokovnjaka, ki se izogibata resnim zvezam. Strinjata se, da sta priči na poroki njunih skupnih prijateljev, kar pa od njiju zahteva veliko več časa, kot sta pričakovala. Vendar pa je vez, ki se splete med njima med načrtovanjem poroke, dokaz, da doživljata pravo romantično doživetje.

Kristen Wiig v Dekliščini

V soboto ob 21.30 pa bo na Planetu na sporedu uspešnica Dekliščina (Bridesmaids). Odlična komedija z izvrstno igralsko ekipo (Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Rose Byrne, Ellie Kemper, Wendi McLendon-Covey, Rebel Wilson) je navdušila tako gledalce kot kritike in bila nominirana za dva oskarja in zlata globusa ter za bafto, nagrado igralskega ceha, in številne druge.

Zgodba govori o simpatični Annie, ki nikakor ne najde prave sreče v ljubezni in službi, zato z upanjem na nekaj dodatnega veselja sprejme prošnjo prijateljice, da bi prevzela vlogo glavne družice na prihajajoči poroki. Toda ob tem ne računa na dolg seznam opravil, ki jih mora organizirati, dodatne preglavice pa ji povzročajo preostale družice, ki ji na vsakem koraku grenijo življenje. Ko se skupaj odpravijo na dekliščino v Las Vegas, Annie doživi najhujšo nočno moro svojega življenja.

V nedeljo ob 14.15 nas na Planetu čaka Preizkušnja pred poroko (A Wedding Wonderland). V filmu spoznamo srečen par Hallie in Lucasa, ki načrtujeta prijetno poroko v toplih krajih. A zaradi trenj v družini pride do spremembe načrtov in par je prisiljen v poroko v majhnem mestu sredi zime, zapleti pa postavijo na preizkušnjo tudi njuno ljubezen.

Velika poroka

Nedeljski večer bo ob 19.45 polepšala komedija Velika poroka (The Big Wedding) z zvezdniško zasedbo štirih oskarjevcev (Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Robin Williams), ki jim odlično parira tudi mlajša generacija igralcev (Katherine Heigl, Amanda Seyfried, Topher Grace, Ben Barnes).

Robert De Niro in Diane Keaton igrata ločenca Dona in Ellie, ki ju ponovno združi bližajoča se poroka njunega posvojenega sina. Ker na obisk prihaja njegova verna biološka mama iz Kolumbije, se morata Don in Ellie znova pretvarjati, da sta poročena. To hitro vzbudi ljubosumje Donove nove partnerice Bebe (Susan Sarandon), na plano pa pokukajo tudi številne druge nerodne in zabavne družinske skrivnosti. Ko predporočni kaos zajame celotno družino, lahko le še čudež reši skrhane ljubezenske odnose.

Kaj pričakovati, ko pričakuješ

V nedeljo ob 21.30 bo na sporedu še komična drama Kaj pričakovati, ko pričakuješ (What to Expect When You're Expecting), v kateri igrajo Dennis Quaid, Elizabeth Banks, Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Anna Kendrick in Matthew Morrison.

V filmu spremljamo pet zelo različnih parov, ki se soočajo z enako težavo – kako prebroditi težave in življenjske spremembe v času nosečnosti in pričakovanju prvega otroka. Kljub številnim prebranim knjigam in nenehnim nasvetom prijateljev zmedeni novopečeni očki in mamice odkrijejo, da v praksi nič ni tako, kot so si želeli in predstavljali. Skušajo si pomagati s skupinskimi terapijami in sestanki, vendar ustvarijo le še večjo čustveno zmešnjavo.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.