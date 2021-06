Privlačni dvojčici, ki bosta svoje soproge prvič srečali šele pred oltarjem #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo, 9. junija, ob 20.45 si boste na Planetu lahko ogledali prvi del 4. sezone avstralskega resničnostnega šova Poroka na prvi pogled, v katerem se bo deset samskih moških in deset samskih žensk prvič srečalo šele pred oltarjem, se nato skupaj odpravilo na medene tedne in skupaj poskušalo spisati ljubeznsko zgodbo s srečnim koncem. Šov velja za enega najbolj gledanih resničnostnih šovov v deželi tam spodaj.

Pari bodo ob pomoči strokovnjakov spoznavali in gradili svoje razmerje, da ne bi bilo popolno le na papirju, ampak tudi v resničnem življenju. Za nekaj parov iz preteklih sezon je bil šov Poroka na prvi pogled zadetek v polno, saj so svojo ljubezensko zgodbo nadaljevali tudi po šovu in nekateri med njimi so si ustvarili tudi družine.

Z nastopom v šovu v četrti sezoni šova sta veliko pozornosti poželi tudi privlačni enojajčni dvojčici iz Pertha. Po naključju sta bili 31-letni Sharon in Michelle istočasno samski in zato sta se prijavili v oddajo. "Michellina zadnja zveza je trajala sedem let, moja zaroka pa 18 mesecev," je pred začetkom snemanja šova razkrila Sharon.

Sharon in Michelle, ki ju bomo spremljali v šovu Poroka na prvi pogled na Planetu.

Prijavili sta se v upanju, da ju prava ljubezen čaka prav v šovu Poroka na prvi pogled. Pred tem sta razkrili, kakšen tip moškega ju najbolj privlači. "Tega ne morem natančno določiti. V to izkušnjo odhajam povsem odprta za vsakega moškega, ki mi ga bodo namenili strokovnjaki, če bodo le imeli ključne lastnosti, kot so zvestoba, zaupanje in notranja lepota," je povedala Michelle.

Kaj pa, če bi se morali poročiti z bratoma dvojčkoma? "To bi bilo zelo nenavadno. Ampak sva odprtega duha in ne bova ničesar izključili," se je zasmejala Sharon, ki tako kot sestra razmišlja, da je čas, da se ustalita in najdeta boljšo polovico. "Kljub vsemu se ne bova zadovoljili kar z vsakim."

