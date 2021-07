Tako je videti prva prava t. i. Pastirska akademija v Sloveniji

Ekipa oddaje Planet na obisku se bo tokrat potepala po Kamniku, ki velja za eno najlepših srednjeveških mest v Sloveniji. Ponaša se z dvema gradovoma, s samostanom in slikovito obrtniško ulico. Neločljivo je povezan tudi z Veliko planino, ki je lahko dostopna visokogorska planota in kjer lahko na zelenih pašnikih še srečate prave pastirje.

Kamnik poimenujejo tudi dom za kolesarje. Raznolik teren, otroške kolesarske poti in najtežja rekreativna kolesarska preizkušnja je le nekaj razlogov, da ga obiščete s kolesom. Če razmišljate o aktivnih pohodniških počitnicah z idilično alpsko kuliso, romantičnimi planinami in neverjetnimi razgledi, bo prava izbira obisk Kamniško-Savinjskih Alp. V bližini sta tudi največji slovenski arboretum Volčji Potok in najvišje ležeče terme v Sloveniji Terme Snovik.

Eva Cimbola bo v tokratni oddaji najprej obiskala v Slovenia Eco Resort, kjer vam bo pokazala, kako je videti prva slovenska t. i. Pastirska akademija. Gre za brezplačni program, ki otroke spodbuja in nanje na prijeten način prenaša znanje o skrbi ter negi domačih in divjih živali, hkrati pa jih ozavešča o sobivanju z naravo in njenem ohranjanju.

Obiskala bo tudi Zdravilni gaj Tunjice, ki je sredi mešanega gozda, kjer je več energijskih centrov in izvir žive vode. Zdravilni centri so bili odkriti leta 1998, ko je lastnik zemljišča kopal mivko ter v nogah začutil toploto in mravljinčenje. Številne raziskave in merjenja, ki so temu sledila, so razkrili, da tam na površje privre več energijskih centrov, vsak od njih pa naj bi imel poseben zdravilen učinek na človekovo telo.

V oddaji bomo šli tudi po sledeh Plečnikovega ustvarjanja v Kamniku in se preizkusili v izdelavi Plečnikovih sveč v stari svečarski delavnici Svečarne Stele. Ta hrani neprecenljivo Plečnikovo zapuščino in je zibelka 300-letne tradicije oblikovanja ter izdelovanja sveč za vse priložnosti.

Kaj še lahko obiščete v Kamniku?

Ob obisku Kamnika in njegove okolice nikakor ne smete izpustiti doline Kamniške Bistrice in njenih zakladov. Še posebej, če sta vam ljuba tišina in mir gorskega sveta. V dolini reke Kamniške Bistrice je nekoč na kamniti mizi, imenovani tudi Firštova miza, obedoval tudi sam nadvojvoda Karel II. s spremstvom. Tam za obiskovalce organizirajo pojedino z znamenitim Firštovim golažem, obiščete pa lahko tudi tekmovanje v pripravi tega znamenitega golaža.

Novost v Kamniku je Območje 70, ki je v nekdanji smodnišnici. Unikatni prostor, ki ponuja številna doživetja in tudi adrenalinske aktivnosti, je poleg Postojnske jame edini prostor v Sloveniji z lastno železnico.

