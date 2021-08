Vabljeni na večerjo 160 metrov pod površjem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velenje imenujejo tudi "socialistični čudež", saj je mesto zraslo in se razvilo s prostovoljnim in udarniškim delom njegovih prebivalcev. V nedeljo ob 18.15 se v oddaji Planet na obisku podajamo v Šaleško dolino. Bodite z nami!

Vsi poznamo Šaleško dolino po priljubljeni Velenjski plaži, rudnikih in usnjarstvu v Šoštanju. A tokrat vam v oddaji Planet na obisku z Evo Cimbola pokažemo še več. Mogoče dobite kakšno idejo za izlet ali pa koriščenje turističnih bonov. Šaleška dolina (Velenje, Šoštanj in Topolščica) vabi!

Eva Cimbola Foto: Planet TV

Za začetek avanture smo se podali na mistično večerjo. In to kar 160 metrov pod zemljo! Tudi kulinarika je lahko razlog za obisk podzemlja. Kulinarično doživetje – Velenje Underground, je uvrščeno v zbirko Slovenia UNIQUE EXPERIENCES. Pričakujete lahko pravo kombinacijo surovega industrijskega okolja in gastronomskih užitkov. Tu vas s svojo presenetljivo Štajgerjevo južino s štirimi hodi čakajo večkrat nagrajeni kuharski mojstri (chefi) Vile Herberstein.

Zato je produkt Velenje Underground mogoč od septembra naprej oz. po dogovoru.

Rudarsko življenje lahko res podoživite v Muzeju premogovništva Velenje. Tam se z najstarejšim delujočim dvigalom v Sloveniji spustite v podzemni del muzeja in se že se znajdete v svetu velenjskih knapov in lignita. Ste vedeli, da če bi ves lignit, nakopan v velenjskem rudniku, naložili na vagone, bi lahko z njim sestavili kompozicijo, ki bi dvakrat obkrožila Zemljo? Tako potešite radovednost kot brbončice.

Ob izkopavanju premoga so v Šaleški dolini nastala jezera, ob katerih je zdaj turistično-rekreacijski center z eno od najboljših naravnih plaž v Sloveniji. Obiskali smo najbolj znano atrakcijo Velenja, Velenjsko plažo, ki je danes eno najlepših jezer pri nas. Velenjska plaža je najboljše izhodišče za sprehode, kolesarjenje, jezdenje okoli jezer, za plavanje, supanje, jadranje in otroške vragolije v vodnem parku ali pa za sprostitev v prijetnih lokalih. Tam pa je pred kratkim nastalo tudi nekaj novega.

Vista Park Velenje Foto: Planet TV Park Vista, park z razgledom ob Velenjskem jezeru, vabi na izjemno razgledno ploščad, med sprehajalne poti in igrišča ter na prireditveni prostor zabavnih in kulturnih dogodkov za vse generacije. Do parka pa se je voditeljica Eva Cimbola odpeljala kar s posebnim plovilom oz. čolnom. Tam pa je uživala v razgledu na dolino.

Razgled z ploščadi Foto: Planet TV

Velenje je znano tudi po otroških zabavah, je namreč gostitelj največjega otroškega festivala, ki ga družine z otroki že dobro poznajo. Pikin festival vsak september ponuja več kot sto delavnic, predstav, koncertov in drugih doživetij na različnih odrih ob jezeru in po mestu Velenju.

Hotel Paka Foto: Planet TV

Če pa si zaželite zgolj sprostitve brez otrok ali pa v družbi, pa je tu tudi Hotel Paka, kjer so vam med drugim na voljo tudi individualne savne. Za vsakega nekaj, torej!

Zdaj je čas, da poiščete ideje za svoje počitnice. Moja Slovenija.

Ne zamudite zadnjega poletnega dela Planet na obisku v nedeljo ob 18.15 na Planetu!

