Veste, kje v Sloveniji najdete čokoladna nebesa?

Eva Cimbola bo v tokratni oddaji odkrivala drugo največje slovensko mesto Maribor, ki je izhodišče za odkrivanje posebnosti vzhodnega dela Slovenije.

Naše potepanje bom začeli kar s čokolado. V luksuznem glampingu Chocolate Village, ki mu pravijo tudi čokoladna nebesa, vas čaka posebna čokoladna izkušnja s čokoladno delavnico, ki bo popestrila neponovljivo rajsko čokoladno bivanje.

Maribor z okolico ponuja zanimiva doživetja, med katerimi boste zagotovo našli take, ki so pisani na kožo ljubiteljem vina in kulinarike kot tudi ljubiteljem lepih razgledov, raziskovanja v naravi, aktivnosti in adrenalina.

Tam najdemo tudi najboljšo slovensko restavracijo, ki se je znašla na seznamu najboljših restavracij na svetu po mnenju prestižne francoske lestvice La Liste in je nosilka štirih kap Gault&Millau in The Plate Michelin. Mak je posebna restavracija brez jedilnega lista ali vinske karte, kjer gastronomska domišljija chefa Davida Vračka ne pozna meja. Chef David Vračko je tudi eden od ambasadorjev kampanje Doživi Maribor.

V osrednjem delu starega mestnega jedra bomo obiskali Staro trto, ki je s starostjo 450 let vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov.

V odlično založeni vinoteki Hiše Stare trte, ki je prejemnica znaka Green Key Attraction, unikatno doživetje poimenovano Po poti najlepših vinskih zgodb do najstarejše trte na svetu pa nosi znak Slovenia Unique Experiences, si po vodenem ogledu lahko privoščite pokušino vrhunskih štajerskih vin.

Evi Cimboli se bo v oddaji pridružila maribroska vinska kraljica Neža Jarc, s katero bosta med drugim skozi virtualna očala doživeli življenjsko zgodbo 450-letne trte.

Maribor je tudi mesto kulture. Bogata vinska kultura, privlačne zgodovinske znamenitosti, izjemna arhitektura, vrhunska umetnost, izvrstni kulturni dogodki. Vse to je Maribor pripeljalo do naziva Evropske prestolnice kulture 2012. Kulturni utrip mesta vsako leto zaznamujejo edinstveni festivali, kot so Festival Lent, gastronomsko obarvan Festival Stare trte, gledališko Borštnikovo srečanje in glasbeni Festival Maribor.

Turistično destinacijo Maribor – Pohorje lahko raziščete tudi s kolesom in se zapeljete po mednarodni Dravski kolesarski poti. Med drugim boste prečkali Falo, najstarejšo hidroelektrarno na reki Dravi, po Jabolčni poti kolesarite skozi slikovite kraje mariborskega podeželja in se zapeljite mimo Mariborskega otoka, edinstvenega rečnega otoka pri nas.

