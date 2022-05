Destinacija Koper – kjer nikomur nikoli ni dolgčas

V Kopru in njegovi okolici je na pragu poletja še posebej pestro. Konec maja se znova začenja niz kulinaričnih prireditev Altroke Istra Gourmet Festival.

Po lanskem uspehu bodo gurmanski festivali bogatili dogajanje na različnih lokacijah (Koper, Šmarje, Dekani) vsak zadnji četrtek v mesecu med majem in koncem septembra. Prvi Altroke Istra Gourmet Festival bo na dvorišču vinske kleti Vinakoper v četrtek, 26. maja, med 17. uro in polnočjo.

Na stojnicah bodo obiskovalci našli različne istrske jedi, odlična vina lokalnih vinarjev in druge gastronomske produkte iz Istre, poskrbljeno pa bo tudi za glasbeno popestritev večera.

V rubriki Planet na obisku bo Eva Cimbola spoznavanje mesta Koper začela z zabavnim interaktivnim doživetjem Lov na pravico. Gre za interaktivno igrico, ki prek zanimivih vprašanj in napetih namigov obiskovalce popelje na sprehod po mestu in jim razkrije skrivnosti ključnih mestnih znamenitosti, kot so Levja usta, Palača Barbabianca, Palača Carli in druge.

Romantikom po duši je na kožo pisano Sanjsko doživetje v soju sveč. Gre za petzvezdično doživetje, ki združuje lepoto historičnega ambienta mestnega jedra Kopra, odlično lokalno kulinariko in skrivnosti življenja v srednjem veku.

Butično doživetje je namenjeno parom oziroma skupini do štirih ljudi, ki bi radi uživali v intimnem vzdušju okusne večerje v soju sveč na balkonu slikovite koprske Pretorske palače in si v čarobnem soju lantern ogledali koprski Zvonik.

Slikovita koprska Pretorska palača Foto: Jaka Ivančič

Eva Cimbola bo obiskala tudi vas Krkavče in se ustavila v Hiši Vrešje. Gre za staro istrsko hišo, kjer jo bo pričakala šavrinka in ji razkrila marsikatero zanimivost o njihovi dejavnosti.

Za konec bo preizkusila tudi Kulinarično doživetje na kmetiji Robivera, kjer prisegajo na kulinarične dobrote in ohranjanje tradicije s pridihom sodobnega časa.

Brez dvoma je Koper destinacija tudi za vse aktivne po duši. Mesto z bogatim podeželjem, ki ga obdaja, je namreč prepleteno s številnimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi. Več idej, kako v polnosti izkoristiti obisk Kopra, najdete tudi na www.visitkoper.si.

Rubrika Planet na obisku je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak četrtek ob 18.30 na Planetu.

