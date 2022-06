Eva Cimbola bo tokrat raziskovala Cerkno in nabirala ideje za večdnevni aktivni oddih v pokrajini na prehodu alpskega in mediteranskega sveta z neprecenljivo kulturno dediščino. Tam je med drugim dom najstarejše piščali na svetu in edinstvene partizanske bolnišnice.

Cerkljansko je prepoznavno kot destinacija za aktivna doživetja. Poleg smučanja, ki je glavna dejavnost zime, imajo obiskovalci čez celo leto možnost pohodništva. Najvišji vrh Cerkljanskega hribovja in priljubljena planinska točka je Porezen, ki meri 1630 m. Poleg hribov in planinskih poti, je na terenu označenih tudi 8 pohodniških poti, ki so zbrane na pohodniški karti.

Cerkno s svojo okolico je prav tako zelo priljubljeno pri kolesarjih. Zaradi razgibanega in hribovitega terena, v TIC-u Cerkno ponujajo izposojo gorskih e-koles. V Cerknem pa pridejo na svoj račun tudi ljubitelji plezanja.

V poletnih dneh prijetno osvežitev na svojih naravnih kopališčih ponuja reka Idrijca, ki ne privablja samo kopalcev, pač pa tudi ljubitelje športnega ribolova.

Za najmlajše obiskovalce in družine so v lanskem letu razvili nov turistični produkt – Termalkova pustolovščina. Gre za interaktivno tematsko pot, ki obiskovalca s pomočjo zemljevida, namigov na zgibanki in napotkov na informacijskih tablah, popelje do geotermalnih točk v središču Cerkna.

Seveda ne gre pozabiti bogate kulturne dediščine Cerkljanskega. Obiskovalci lahko poleg arheološkega parka Divje babe med drugim obiščejo še Partizansko bolnico Franjo, Cerkljanski muzej, Bevkovo domačijo.

Eva Cimbola bo svoje raziskovanje tokrat začela prav v arheološkem parku Divje babe, ki leži v razgibani pokrajini Idrijsko-Cerkljanskega hribovja in je eno najpomembnejših najdišč stare kamene dobe na svetu. Voden ogled obiskovalce popelje po poteh, kjer je nekoč stopala neandertalčeva noga do prve digitalizirane jame v Sloveniji – Divje babe.

Jama v kateri je bila najdena neandertalčeva piščal – najstarejše glasbilo na svetu, je skrita v strmem, skalnatem pobočju Šebreljske planote v osrčju neokrnjene narave. Mistično okolje Arheološkega parka ponuja čudovite razglede, kar še dodatno prispeva k edinstvenosti vodenega ogleda, ki prepleta zgodovino s sodobno tehnologijo.

Voditeljica bo obiskala tudi turistično kmetijo Želinc, ki je prejemnica okoljskega znaka Green Key in nosilka znaka Slovenia Green Accommodation. Tam ji bodo predstavili doživetju Dan v kuhinji. Naučila se bo pripraviti eno izmed lokalnih specialitet in jih nekaj tudi poskusila. Za konec bo obiskala še njihov wellness, kjer jo čaka razvajanje pri apiterapevtki.

Več o destinaciji Cerkno in kaj vse lahko tam izkusite, najdete tudi na povezavah www.visitcerkno.si in TUKAJ.

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

Rubrika Planet na obisku je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak četrtek ob 18.30 na Planetu. V vsaki oddaji in na naši strani na Facebooku gledalce čakajo tudi nagradna vprašanja in privlačne nagrade. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

