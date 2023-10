Popeljali vas bomo v svet zidanic

Dovolite, da vas popeljemo v svet zidanic, kjer se preteklost združuje z udobjem, narava objame tradicijo, vas pa gostoljubnost domačinov. To je zgodba o naravnem doživetju in okolju, ki vas bo povsem očaralo, kjer se preteklost sreča z udobjem in neobremenjenostjo.

Foto: visitdolenjska.eu

Prenočite kar v zidanici

Ste že slišali zgodbo o tem, kako lahko za nekaj dni postanete gospodar zidanice? Ne? No, na Dolenjskem in v okoliških krajih to postane resničnost. Pripravite se, da boste nekaj dni preživeli v popolnem razvajanju v zidanici, kjer vas bodo skrbniki teh nekdanjih gospodarskih objektov toplo sprejeli in vas razvajali s pristnim gostoljubjem.

V skrbno urejenih turističnih nastanitvah boste doživeli, kako je biti gospodar zidanice, obdane z vinogradi, ki vsako jesen nagradijo pridne roke z izvrstnim vinom. Bivanje v zidanici vam ponuja pravo doživetje v središču nepozabne narave. Nekateri vam bodo ponudili tudi vroče kopeli in savne, obenem pa boste imeli odlično izhodišče za raziskovanje bližnjih in daljnih destinacij.

Foto: visitdolenjska.eu

Odprte zidanice na Trški gori in Pot po vinski gorici Rigelj

Poleg tega lahko raziskujete dve posebni vinski doživetji, ki dodatno obogatita vašo izkušnjo. Prva so Odprte zidanice na Trški gori nad Novim mestom, kjer vas vsako soboto in nedeljo vabijo, da se podate na pohod ter okusite slavni cviček in druga odlična vina, ki jih pridelujejo domači vinogradniki. Katero zidanico obiskati, boste izvedeli s posebnih tabel na vstopnih točkah. Nedaleč od Dolenjskih Toplic pa vas čaka še ena vinska dogodivščina. Pot po vinski gorici Rigelj je v obliki osmice in vas popelje mimo številnih zidanic, v katerih si, če je gospodar doma, lahko privoščite kozarec rujnega in domače dobrote. Tako boste med svojim raziskovanjem vedno siti in hidrirani.

Skriti kotički Dolenjske

Dolenjska ima tudi svoje skrite kotičke, ki jih zagotovo ne bi smeli spregledati. Valoviti griči tukaj ne gostijo samo vinogradov, temveč tudi številne naravne in kulturne znamenitosti, ki odražajo bogato zgodovino in naravno dediščino tega območja. Med drugim lahko obiščete naravni hipotermalni izvir Kleveveška toplica ali pa sedež vojaškega in političnega vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja med drugo svetovno vojno na Bazi 20. Če ste željni čudovitega razgleda na Mirnsko dolino in južno Slovenijo, se povzpnite na Nebesa nad Šentrupertom. Druga zanimiva možnost je sledenje zgodbi vizionarske družine Mach in njihovi zapuščini po tematski poti. Za več podobnih predlogov obiščite spletno stran www.visitdolenjska.eu.

Foto: visitdolenjska.eu

Dobrodošli na Dolenjskem

Če se želite izogniti vsakodnevnemu življenju in doživeti pravo naravno pustolovščino, razmislite o prenočitvi v zidanici. V tej vas bo očaralo vinogradniško življenje, prepustili se boste lahko razvajanju v osupljivi naravi ter hkrati okušali odlična vina in doživljali gostoljubnost domačinov, ki vas bodo z veseljem sprejeli medse.

Kaj bomo obiskali v oddaji Planet na obisku?

Voditeljica Eva Cimbola se bo tokrat najprej odpravila na razgledni zvonik Sv. Šmarjeta, ki je posebnost v slovenskem prostoru, saj ima na višini 24 metrov nad tlemi vgrajen razgledni balkon. V zvoniku je šest podestov in šest etaž, povezanih z dostopnimi lesenimi stopnicami. Na zadnjem podestu so trije bronasti zvonovi. Do razglednega balkona vodi 127 stopnic. Z balkona zvonika se odpre prečudovit pogled na šmarješko dolino ter seže vse do Gorjancev, Trške Gore in okolice.

Foto: https://www.visitsmarjeske-toplice.si/

Nato bomo v oddaji obiskali Glamping Škatlar, kjer gostje zagotovo začutijo dih preteklosti in stoletja zgodb, povezanih s slovenskim vinogradništvom. V preprostem vinskem hramu iz leta 1810 vam skozi opremo in dodatni opis omogočijo, da ob bivanju v njem spoznate slovensko dušo in tudi veličastno zgodovino enega najmanjših evropskih narodov.

Foto: zidanice.si

Tudi tokrat ne bo šlo brez pokušine lokalnih dobrot. Eva se bo okrepčala v Gostilni Mrak, ki se lahko pohvali z več kot 160-letno tradicijo. Od leta 1993 njihova glavna ponudba vsak dan vključuje sveže pečenega odojka in jagenjčka.

Foto: www.gostilnamrak.si

Zraven se prileže vsak dan sveže pečen kruh. Gostilna deluje po konceptu zero waste, kar pomeni, da je na poti delovanja brez odpadkov.

Več o Dolenjski najdete tudi na spletni strani www.visitdolenjska.eu.

Oddajo Planet na obisku si lahko na Planetu ogledate vsak četrtek ob 18.30. Oddaje nastajajo v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v sklopu nacionalne kampanje Moja Slovenija. Na pristajalni strani poiščite ideje, brezplačni načrtovalnik poti, top doživetja turističnih destinacij in zgodbe iz Slovenije.

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

