Odkrijte jesenski raj v Savinjski dolini: slikovita Solčavska panoramska cesta in avanturistične Golte

Slovenija je dežela, ki se v vsej svoji raznolikosti razprostira kot prava naravna zakladnica. Med številnimi skritimi dragulji te čudovite dežele Savinjska dolina izstopa kot prava oaza za jesenski oddih in krompirjeve počitnice. Čeprav jo je letos v avgustu prizadela naravna nesreča, so nekateri predeli ostali skoraj nedotaknjeni.

Foto: visitsavinjska.com

Ti kotički so zdaj, ko se bohotijo v čudovitih jesenskih barvah in ko ni toliko ljudi, še toliko bolj vabljivi. Veseli nas tudi, da je cesta med Lučami in Ljubnim ponovno prevozna. S čarobno kombinacijo slikovite Solčavske panoramske ceste, Krajinskega parka Golte in pristne kulinarike na nostalgičnih turističnih kmetijah bo vaše jesensko potepanje po Savinjski dolini zagotovo nepozabno.

Slikovita Solčavska panoramska cesta – potepanje za kolesarje in fotografe

Prava paleta barv se prepleta po savinjskih gozdovih in gorah. Kakšna predstava narave! Če si želite pobegniti od mestnega vrveža in uživati v neokrnjeni naravi, je Solčavska panoramska cesta prava izbira. 37 kilometrov dolga cesta odstira osupljive poglede na Kamniško-Savinjske Alpe in Logarsko dolino. To je pravi raj za kolesarje in fotografe.

Foto: arhiv Center Rinka

Ta izjemna cesta ponuja ne le čudovite razglede, temveč tudi vpogled v bogato kulturno dediščino tega območja. Med potjo boste naleteli na številne turistične kmetije, kjer boste lahko okušali domače dobrote in se pustili razvajati gostoljubju.

Ustvarjalci knjige "The Slovenia Book" so zapisali, da se človek na Solčavski panoramski cesti počuti kakor na vrhu sveta. In res, občutek, ko stojite sredi teh čudovitih razgledov, je neprecenljiv.

Golte, planinsko raziskovanje in adrenalinski užitki

Visoka kraška planota Golte je še en dragulj v Savinjski dolini, ki vas bo navdušil s fantastičnimi razgledi in privlačnimi aktivnostmi. Planina Golte je vse bolj priljubljena točka za ljubitelje pustolovščin v naravi.

Ponujajo raznoliko izbiro pohodniških poti in sprehodov. Za družine so najprimernejše lahke krožne poti (npr. Pot po Golteh, Zajčkova pot) ali obisk najvišjega vrha Boskovec (1.588 m), nekoliko bolj zagrizeni pohodniki pa se lahko podate na pot do vulkana Smrekovec ali se vzpnete na planino kar iz doline.

Foto: STO

Če ste ljubitelj pustolovščin, so Golte pravi kraj za vas. Lahko se preizkusite v jadralnem padalstvu in poletu v tandemu. Odpravite se lahko tudi na skrivnostno podzemno izkušnjo kraškega sveta. Krajinski park Golte je posejan z žlebiči, vrtačami in kraškimi jamami, ki so zavarovane kot naravne vrednote državnega pomena. Območje jam je zavarovano tudi pod okriljem NATURE 2000. Odločite se lahko tudi za posebno doživetje Bushcraft Savinjska, kjer se boste naučili vrlin preživetja v naravi.

Foto: visitsavinjska.com

Že letošnjo zimo in v prihodnjem letu se obetajo številne novosti, ki bodo še dodatno popestrile ponudbo: novi sedežnici, rollercoaster zipline, Jump&Slide Park, otroški tematski park s tobogani in gugalnicami … Razlogov za obisk tako še dolgo ne bo zmanjkalo.

Foto: visitsavinjska.com

Turistične kmetije, kulinarična razvajanja za brbončice

Na turističnih kmetijah v Savinjski dolini se čas ustavi, brbončice pa pridejo na svoj račun. Domači kuharji pripravljajo jedi, ki vas bodo popeljale v svet okusov, polnih tradicije in svežih lokalnih sestavin.

Foto: STO

Čakajo vas različne savinjske dobrote. Znameniti zgornjesavinjski želodec, kraljevski suhomesnat izdelek, močni masunek, solčavski sirnek ali sladki ajdnek so le nekatere od specialitet, ki jih boste lahko okušali na turističnih kmetijah.

Foto: arhiv Center Rinka

Podprite nas s svojim obiskom, mi pa se bomo potrudili, da vam bo pri nas lepo!

Savinjska dolina je lahko popolna kombinacija za jesenski oddih. Od slikovite Solčavske panoramske ceste z osupljivimi razgledi do planine Golte z nepozabnimi doživetji, to območje ponuja nešteto možnosti za raziskovanje in sprostitev. Ne pozabite na pristno kulinarično doživetje na turističnih kmetijah. Pridite in ostanite še naprej z nami.

