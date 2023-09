Štajerska: kjer se srečata urbano in naravno

V tokratni oddaji se bo Eva Cimbola najprej odpravila v Ormož na trgatev, na Ptuju vam bo pokazala Kurentovo hišo, kjer si jih lahko ogledate tudi zunaj pustnega časa, ob koncu pa sledi še obisk Maribora in Sončnega raja, kjer jo čaka kar nekaj adrenalina. Kaj vse tam še lahko doživite, si poglejte v tokratni oddaji, kaj vse ponuja destinacija Štajerska, pa si lahko preberete v nadaljevanju.

Odkrijte skriti biser – Štajersko: kjer se srečata urbani in naravni svet

Štajerska, destinacija, ki izžareva kulinarične užitke, vrhunska vina, razburljive aktivnosti na prostem in poživljajoče termalne izkušnje, je pripravljena razkriti svoj pravi potencial.

Foto: www.stajerska.si

Tako domačinom kot obiskovalcem ponuja edinstveno kombinacijo urbanih in naravnih doživetij. S svojo dostopnostjo zmanjšuje ogljični odtis, hkrati pa poveča raznolikost doživetij. Uživajte v aktivnostih na prostem ali v užitkih ob bogato obloženi mizi s kulinaričnimi dobrotami. Štajerska zagotavlja, da se vsak gost počuti kot doma.

Začnite gastronomsko in vinsko avanturo

Štajerska se lahko pohvali z izjemno kulinarično kuliso, ki s harmoničnim prepletom lokalnih tradicij in mednarodnih vplivov razvaja vaše brbončice. Od prijetnih tradicionalnih gostilnic do prestižnih gourmet lokalov, destinacija ponuja raznoliko izbiro kulinaričnih možnosti.

Foto: www.stajerska.si

Poleg tega je Štajerska z bogato vinsko dediščino in priznanimi vinarji pravi raj za ljubitelje vina, ki želijo raziskovati izvrstne letnike in se potopiti v umetnost pridelave vina.

Objemite bogastvo narave in razburljive dogodivščine na prostem

Štajerska, ki leži v osupljivem naravnem okolju, ponuja obilo možnosti za aktivnosti na prostem za ljubitelje narave. Ne glede na to, ali se podajate na slikovite pohodniške poti na Pohorju, Kozjaku ali Boču, kolesarite po Dravski kolesarski poti, med vinogradi ali gozdovi Pohorja ter uživate v razburljivih vodnih športih, Štajerska nudi neskončne priložnosti za stik z naravo.

Foto: www.stajerska.si

Osvežite telo in dušo z termalnim velnesom

Štajerska vabi obiskovalce, da se sprostijo in obnovijo svoje moči v njenih termalnih virih. Poglobite se v razkošne spa izkušnje, sprostite se v termalnih bazenih in uživajte v terapevtskih tretmajih, ki vam bodo prinesli občutek svežine in pomlajenosti.

Toplo, gostoljubno in duhovito

Štajerska pritegne pozornost s svojo toplo gostoljubnostjo, sproščeno atmosfero in očarljivimi zgodbami iz mestnega in naravnega sveta. Brez napora združuje preprostost, očarljivost in karizmo, ki pustijo trajen vtis v srcih vseh obiskovalcev. Pristna, odprta in gostoljubna narava destinacije omogoča, da vsak korak daje občutek vračanja domov.

Foto: www.stajerska.si

V srcu Evrope, v Sloveniji, edini državi na svetu z besedo ljubezen v imenu, domuje Štajerska, ki na majhnih trajnostnih razdaljah ponuja vse to ter z gostoljubnostjo, odprtostjo in sproščenostjo vedno daje občutek domačnosti, četudi ste daleč od doma.

Predajte se urbanaravnim čarom Štajerske.

NAMIG ZA IZLET: Odkrijte Štajersko v enem dnevu – prebudite se ob domačem pohorskem zajtrku in začnite dan z obiskom Stare trte ter uživajte v dobri kavi ob reki Dravi. Podajte se na kolesarski izlet med vinogradi, uživajte v okusnem kosilu Michelinovih kuharjev ali v domači kulinariki turistične kmetije. Obiščite botanični vrt ali baročni grad, raziščite najstarejše slovensko mesto ter se prepustite prijetni večerji v Prlekiji ali Halozah.

Štajerska vabi, da jo začneš odkrivati:

HALOZE

• Grad Borl, skrivnostni šepet zgodovine

• Ptujska Gora, razgled, ki ga morate videti

• Boč, neokrnjena narava kliče

JERUZALEM SLOVENIJA

• Grad Ormož, slikovite zbirke in razstave

• Jeruzalem, dih jemajoči vinogradniški griči

• Ormoške lagune, kolesarsko doživetje narave

Foto: www.stajerska.si

MARIBOR

• Top 3 evropska destinacija leta 2023

• najboljša evropska kulinarična destinacija leta 2023

• najstarejša trta na svetu

POHORJE

• Pohorje, smučanje, pohodništvo, kolesarjenje

• Slap Skalca, sproščujoči zvoki narave

• Lovrenška jezera, biser naravnih lepot

Foto: www.stajerska.si

PTUJ

• Ptujski grad, spoznajte najstarejše mesto

• Arheološki park Poetovio, doživite antiko

• Drava s Ptujskim jezerom, raj za aktivna doživetja

Foto: www.stajerska.si

RAVNO POLJE

• Grad Rače, v kulturnem in družbenem središču

• Krajinski park Drava, neokrnjena narava kliče

• Letališče Skoke, poletite s pticami

SLOVENSKE GORICE

• Grad Vurberk, poiščite zmajevo srce

• Srce med vinogradi

• Cerkev sv. Trojice, čar baročne arhitekture

Dnevni urbanaravni navdihi Štajerske

Zajtrk v Mariboru, obisk Stare trte, ogled srca med vinogradi, kosilo z razgledom v Slovenskih goricah, sprehod po Ptuju do gradu in jezera, večerja v Jeruzalemu.

Kava na vrhu Pohorja in spust s kolesom, raziskovanje galerij in muzejev v Mariboru, ogled baročne cerkve in samostanske kleti v Sv. Trojici, vinske in kulinarične pokušine pri štajerskih vinarjih, večerja v restavraciji z Michelinovim priznanjem.

Foto: www.stajerska.si

Ptujska gora nad haloškimi meglicami, domače lokalne dobrote med vinogradi, apiterapija in medena masaža, kosilo v starem ptujskem jedru, rafting po Dravi, obisk gledališča.

Več namigov najdete tudi na spletni strani www.stajerska.si. Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

Oddaje so nastajale v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v sklopu nacionalne kampanje Moja Slovenija.

