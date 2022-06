Doživite destinacijo Maribor – Pohorje

V oddaji Planet na obisku, ki si jo lahko ogledate vsak četrtek ob 18.30 na Planetu, se bo voditeljica Eva Cimbola odpravila raziskovat Maribor z okolico. Mestno jedro Maribora leži le streljaj od najlepših kotičkov slikovite vinorodne pokrajine in zelenega Pohorja in je odlična destinacija za aktivne večdnevne počitnice. Ponuja zanimiva doživetja, med katerimi boste zagotovo našli takega, ki bo pisan na kožo prav vam.

Rubrika Planet na obisku z voditeljico Evo Cimbola se bo tokrat ustavila v središču slovenske Štajerske, ki jo obdajajo zeleni gozdovi Pohorja, sončna vinorodna pokrajina in reka Drava, ki teče skozi.

Maribor je očarljivo mesto z bogatimi zgodovinskimi in kulturnimi koreninami, ki segajo daleč v srednji vek. Vrhunska kulturna ponudba in številni festivali navdušujejo tudi danes. O bogati vinski tradiciji pričajo Guinnessova rekorderka, najstarejša trta na svetu, ki se bohoti v mestnem jedru, in okoliške vinske ceste.

Nepozabna doživetja v Mariboru in okolici so pisana na kožo tako ljubiteljem vina in kulinarike kot tudi ljubiteljem lepih razgledov, raziskovanja v naravi, aktivnosti in adrenalina.

Eva Cimbola bo svoje raziskovanje Maribora z okolico začela v Pustolovskem parku Vurberk, ki je pravi kraj za lovce na dogodivščine. Pod grajskimi krošnjami vas čaka nepozabno plezanje na treh progah različnih težavnostnih stopenj. Poskrbljeno je tudi za najmlajše, ki se lahko preizkusijo v različnih aktivnostih. V bližini se nahaja tudi Wake park Dooplek. Gre za športno rekreacijski center, namenjen deskanju in smučanju na vodi.

Po tej adrenalinski izkušnji si bo voditeljica vzela nekaj časa za razvajanje svojih brbončic. In pravi naslov za to je restavracija Sedem, ki je prva šolska restavracija v Sloveniji, ki deluje po inovativno zasnovanem poslovnem modelu, kjer študenti pod nadzorom mentorjev samostojno izvajajo vse strokovne procese. Že tretje leto zapored se uvrščajo med najboljše restavracije v Mariboru po vodniku Gault&Millau, že drugo leto zapored pa so prejeli posebno priznanje the plate Michelin in so del Michelinovega vodnika po Sloveniji.

Dan bo ekipa rubrike Planet na obisku končala na tradicionalnem splavu, kjer jih čaka prava flosarska malica, izkušen splavar pa jih bo odpeljal po reki Dravi, kjer jih čaka prav poseben krst, poskrbljeno pa bo tudi za živo glasbo.

Sicer pa Maribor ponuja še veliko drugih zanimivih doživetij. Spoznate lahko zgodbo najstarejše trte sveta. Oglejte si vinsko klet Vinag ali pokrajinski muzej, sprehodite se po enem od najlepših mestnih parkov v Sloveniji in si privoščite kosilo v gostilni z več kot 300-letno tradicijo.

V neposredni bližini je vinski grič Piramida, od koder boste ujeli najlepši razgled na mesto in okolico. Odpravite pa se lahko tudi po poti najlepših vinskih zgodb do najstarejše trte na svetu, se potopite v virtualno resničnost 450-letne Guinnessove rekorderke ali si oglejte novoodprti muzej.

Še več idej najdete v knjižici outdoor doživetij. Obisk Maribora tako lahko obogatite s športnimi aktivnostmi, kot so kolesarjenje po vinskih cestah - tukaj boste našli tudi znamenito cesto v obliki srca med vinogradi - ali ob reki Dravi do Drava centra. Odpravite se lahko med zelene gozdove Pohorja - na sproščanje adrenalina v Bike Parku Pohorje, na pohod do Areha ali na pustolovščino ob slapu Šumik.

Dan lahko sklenete s kulinaričnim razvajanjem v eni od mariborskih vrhunskih restavracij ali uživajte v ogledu predstave v Slovenskem narodnem gledališču Maribor.

Tudi Festival Lent bo letos že tridesetič oživil mariborsko mestno jedro. Med 24. junijem in 2. julijem se obeta praznovanje umetnosti, kulture in ustvarjalnosti vseh žanrov za vse generacije ter prostor odkrivanja, spoznavanja, srečevanja in sobivanja najrazličnejših kultur.

Več o destinaciji najdete tudi na spletnem naslovu www.visitmaribor.si.

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

Rubrika Planet na obisku je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak četrtek ob 18.30 na Planetu.

