Spoznajte Zeleni kras - svet naravnih čudes, fascinantnih gradov in vznemirljive preteklosti #video

V oddaji Planet na obisku vas bo Eva Cimbola popeljala na raziskovanje Zelenega krasa, ki predstavlja svetovno pomembno zakladnico naravnih čudes. Vplivno območje reke Reke, najdaljše ponikalne reke v Sloveniji, je del sistema Škocjanskih jam. Rakov Škocjan, dolina naravnih mostov blizu Postojnske jame, je med najstarejšimi slovenskimi krajinskimi parki.

Eva se bo najprej podala v Pivko, kjer bo raziskovala vojaško zgodovino. Park vojaške zgodovine v Pivki je največji muzejski kompleks v Sloveniji in obenem tudi edini evropski vojaški muzej, ki v svoji zbirki hrani vse od najstarejših lokov do tankov in letal, vojaške lokomotive iz II. svetovne vojne in celo podmornice P-913. Njeno notranjost vam bo razkazala Eva Cimbola, za tem pa bo preizkusila simulator letenja z letalom MiG-21 in podoživela letenje z nadzvočno hitrostjo.

Grad Prem bo naslednja Evina destinacija v oddaji. Gre za srednjeveški grad v Brkinih, ki že več kot 700 let kraljuje nad celotnim območjem doline reke Reke. V obnovljenih notranjih grajskih prostorih si lahko obiskovalci ogledajo muzejsko zbirko o gradovih in dvorcih porečja reke Reke, na razstavi z originalnimi grajskimi predmeti pa spoznajo grajske utrdbe skozi čas in njihov pomen v širšem ekonomsko-političnem zemljevidu tistega časa. Novost na gradu je Escape Room oziroma tako imenovani grajski pobeg, med katerim morajo udeleženci razmigati male sive celice, če želijo uspešno zapustiti grajsko sobo.

V nadaljevanju se bo Eva Cimbola odpravila še na ekološko izletniško kmetijo Slavec, katere gospodar se lahko pohvali z nagrado za najbolj inovativnega mladega kmeta leta 2021, kot prvi v Sloveniji pa je dobil tudi evropsko nagrado za mlade kmete za najboljši projekt za izboljšanje podeželskih območij. Na kmetiji so usmerjeni v rejo tradicionalnih in avtohtonih živali. Njihova največja posebnost je ohranjanje slovenske avtohtone srnaste koze. Ena od posebnih dobrot, ki jih lahko poskusite na kmetiji, je domač kozji sladoled, slovijo pa tudi po domačih testeninah.

Za konec pa bo Eva obiskala še Park Postojnska jama. Gre za čarobni košček kraškega sveta, ki ga sestavlja čudovito podzemno kraljestvo Postojnske jame z veličastnimi dvoranami, raznolikimi kapniki in skrivnostnimi živalmi. Le nekaj kilometrov stran v tesnem objemu 123 metrov visoke mogočne skale ponosno kraljuje Predjamski grad, ki je že več kot 800 let star neosvojljiv srednjeveški čudež.

Del Parka Postojnska jama je tudi Hotel Jama, ki je do leta 1991 živel dvojno življenje. Eva bo obiskala njegove tajne prostore, ki pričajo o aktivnostih tajnih služb nekdanjega političnega sistema. Globoko v jedru objekta je skrit komunikacijski center posebne vrste, ki odpira več vprašanj, kot ponuja odgovorov. Zgodbe, ki so se odvijale za zaprtimi vrati tajnih prostorov, burijo domišljijo in dvigajo prah. Vse, kar boste slišali in videli, je morda res. Vse, kar boste slišali in videli, je morda laž.

