"Takrat je prišlo do življenjske spremembe v meni," pravi Nuša Derenda o trenutku, ko je bila primorana prisluhniti svojemu telesu in tudi moža postaviti pred dejstvo, da se morajo stvari spremeniti. Celotnemu pogovoru za Spotkast prisluhnite že v torek.

Nuša Derenda je v Spotkastu z Evo Cimbola iskreno spregovorila o življenjski prelomnici, ko je po letih trdega dela spoznala, da tako ne gre več. Čeprav sta imela ob združevanju kariere in starševstva z možem Frenkom pomoč starih staršev, je bila Nuša doma vseeno pogosto utrujena in se zavedala, da ni tista prava mama. Kljub temu je trajalo kar nekaj časa, preden je prisluhnila svojemu telesu in tudi potrebam družine ter se ustavila.

"Dolgo časa je potreboval, da se mu je posvetilo"

"Telo mi je povedalo, da sem utrujena in da si želim več časa preživeti z družino," je povedala. Želela si je tudi več kakovostnega časa s Frenkom, s katerim sta bila sicer nenehno skupaj, a delovno. Čeprav mu je povedala, da ne zmore več in potrebuje nekaj časa zase, se mu ni takoj posvetilo, da misli resno. "Kar dolgo je potreboval, da je ugotovil, da se spreminjamo in da nisem stroj," je bila odkrita pevka, ki ni hotela razdreti dobrega zakona in družine.

Več o pevkini življenjski prelomnici si oglejte v zgornjem posnetku, celotnemu pogovoru pa v novi epizodi Spotkasta prisluhnite že v torek.

Novi epizodi Spotkasta, v kateri Nuša Derenda razkrije tudi več o nekdanjih težavah s samopodobo, prisluhnite v torek.