Obiskali bomo skriti biser in zakladnico na vzhodni strani Alp

Koroška, območje treh dolin – Mežiške, Dravske in Mislinjske –, je zakladnica presenečenj, ki izžareva svojo lepoto v vseh letnih časih, za nekatere pa je najbolj čarobna pozimi, ko se odene v vabljivo snežno odejo. Koroška smučišča nudijo obilo užitkov izkušenim smučarjem, še posebej začetnikom in družinam z otroki. Zimske pohodnike pa bodo prevzeli dih jemajoči razgledi in idila biserno-snežnih kristalov, na katerih se mavrično odsevajo žarki zimskega sonca.

Foto: www.koroska.si

Koroško največje gorsko turistično središče Kope ni več majhno lokalno smučišče, ampak je od letošnje zime postalo eno izmed sodobnejših smučišč doma, ki ponuja predvsem udobno in varno smuko za pogumne, previdne in otroke. Letošnjo sezono so pričeli s številnimi novostmi. Nove žičniške naprave (dve novi štirisedežnici – Kopnik in Pahernik – in ena vlečnica – Velika Kopa) nudijo13 smučarskih prog in povsem prenovljeni Grmovškov dom, ki je postal butična nastanitev. Najbolj "party" smučišče daleč naokoli preprosto nikoli ne razočara. O tem se je prepričala tudi naša voditeljica Eva Cimbola, ki že razmišlja o tem, da bo letošnje zimske počitnice preživela na tem lepem delu Pohorja.

Foto: Arhiv Kope

Koroška ponuja odlično smuko tudi v sosednji idilični Ribnici na Pohorju. Raznolike smučarske proge so primerne tako za najmlajše in začetnike kot tudi za zahtevnejše smučarje in deskarje, zato so idealna izbira za družine in šole v naravi. Prav tukaj pa bodo svoj raj našli zimski pohodniki. Prevzeli jih bodo prelepi razgledi in obisk Ribniškega jezera.

Seveda pa vas na bele strmine vabi tudi Črna na Koroškem, vas olimpijcev. O vrednosti tega smučišča priča dejstvo, da so na njem naredili svoje prve zavoje domači smučarji, tudi olimpijska in svetovna prvakinja Tina Maze in drugi. Olimpijsko so poimenovali najdaljši zipline v Sloveniji – Olimpline –, po katerem so možni spusti tudi pozimi. V decembru je kraj izjemno srčnih domačinov za svoje domovanje izbral tudi Božiček in vnesel veliko mero čarobnosti, ki skrbi za to, da Črna spet sije v vsej svoji idilični podobi. Januar pa prinaša tja odmevno dogajanje, in sicer že 32. Gradove kralja Matjaža. Številne snežne skulpture bodo pričarale res pravo ledeno kraljestvo, ki nikogar ne bo pustilo ravnodušnega.

Foto: Tomo Jeseničnik

Tik nad mestom Ravne na Koroškem leži smučišče Poseka. Nahaja se v neposredni bližini Športnega centra Ravne na Koroškem, ki nudi tudi plavanje v bazenu, fitnes in odličen wellness za popolno sprostitev.

Foto: Aleš Uršej

Eva Cimbola pa se je tokrat odločila za popolno sprostitev v Bazenskem kompleksu Aqualatio, ki se nahaja v Slovenj Gradcu. Za vse, ki se radi razvajate, je na voljo vroči bazenček z vodnimi efekti in zen prostor s štirimi različnimi savnami.

Foto: Aleš Uršej

Eva je izbrala hišno medeno masažo, ki je bila pravo doživetje. Tudi zato, ker so ji spretne maserske roke utirale med vrhunskega lokalnega ponudnika Medeni raj Perger 1757.

Foto: Arhiv Perger

Naravno, domače in tradicionalno so besede, s katerimi lahko opišemo kulinarične posebnosti koroške kuhinje. Številne turistične kmetije in gostilne vam pripravijo zares okusne jedi, ki pa imajo tudi zanimiva koroška imena. Eva je svoje brbončice razvajala v gostišču Lečnik na Ravnah na Koroškem.

Foto: arhiv RRA Koroška

Postregli so predjed – domače touste grumpe – in pravo koroško ižino (koroško kosilo), ki vključuje restano repico (pražen krompir) in kuhano govedino s kruhovim hrenom. Na koncu se je prilegla še izvrstna sladica – kločevi nudlni. Prava koroška košta torej, brez dvoma z okusom po še.

Ko obiščete Koroško, vsekakor ne smete spregledati tudi izjemnega Podzemlja Pece. Raziskovanje skrivnostnega podzemlja, kamor ne posveti naravna svetloba, je posebna dogodivščina. Podzemlje si lahko ogledate peš, odkrivate s kajaki ali se iz ene v drugo dolino zapeljete s kolesi. Korošci so ponosni na kar dve butični edinstveni doživetji z znakom Slovenia Unique Experiences (Podzemna avantura s kajakom in Black hole trail), ki ju lahko doživite prav tukaj. Sprejmejo vas v prav vseh letnih časih.

Foto: Tomo Jeseničnik

Pravljična zimska Koroška vas ne bo pustila ravnodušne, tudi zaradi gostoljubnih in srčnih domačinov, ki vas bodo sprejeli odprtih rok. Edinstveno jo dela samosvojost z drobnimi dragocenostmi in kotički divjine sredi civilizacije. Kot da bi bila na koncu sveta, a pravzaprav leži na križišču Evrope. Vabljeni, da jo spoznate!

