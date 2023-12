V Kranj na najbolj prešerni december

Ko okoliške vršace pobeli sneg, se Kranj prelevi v prestolnico slovenske zime. Obkroženo z zimsko pokrajino, ki ponuja raznolike možnosti za aktivnosti na prostem in razvajanje, mesto vabi na kulturno bogata doživetja in prireditve ter prijazno ponudbo v lokalnih gostilnicah in trgovinicah. V svoji skrbi za naravo in kulturno dediščino je Kranj ponosni nosilec platinastega znaka Zelene sheme slovenskega turizma in naziva evropska destinacija odličnosti 2023. Mesto prežemata pravi alpski mik in mestni šik!

Najbolj prešerno razvajanje na Posestvu Brdo

Le nekaj minut iz Kranja je posestvo s 500-letno zgodovino, ki je eno najpomembnejših protokolarnih območij v Sloveniji, odprto pa je tudi za obiskovalce. Ob obisku vam zaigra srce! Brezhibno urejen park svoja vrata odpira za sprehode in različna doživetja. Park Brdo v vsakem letnem času obiskovalcem kaže drugačen obraz.

Foto: JGZ Brdo

Tam je tudi hotel Elegans, ki je poimenovan po modrem kresničarju (Ischnura Elegans), enem izmed 32 vrst kačjega pastirja, ki živijo na posestvu Brdo. Ker stoji v osrčju narave, je hotelska ponudba trajnostno naravnana, kar dokazujejo s certifikatom zeleni ključ. Z okusno kakovostjo in certifikatom Slovenia Green Cuisine se lahko pohvali tudi hotelska restavracija. Po hladnem zimskem sprehodu in okusnem grižljaju prija obisk wellnesa. Turške in finske savne, aromaterapije, doživljajska prha, solna in snežna soba zagotavljajo prešerno decembrsko počutje.

Najbolj prešerna doživetja nad in pod mestom

Iz narave pa v mesto. V prazničnem času je Kranj eno izmed najlepše okrašenih mest v Sloveniji, s prešerno ponudbo doživetij, daril in dogodkov. Zvonik cerkve sv. Kancijana se dviga 60 metrov nad mesto. Od tam se odpira najbolj romantičen zimski razgled. 30 metrov pod mestom se vijejo Rovi pod starim Kranjem.

Foto: www.visitkranj.com

Tu domuje Info center SOS proteus, ki se uvršča med sto najboljših trajnostnih zgodb na svetu. Na ogled so rešene človeške ribice, ki so jih poplave iz globin naplavile na površje, kjer sicer ne bi preživele. Te zanimive jamske živali spadajo med ogrožene vrste, njihovo naravno okolje pa so podzemne vode, ki so tudi najpomembnejši vir pitne vode za nas ljudi.

Foto: www.visitkranj.com

Namen Info centra SOS proteus je najbolj znamenito jamsko žival predstaviti širši javnosti in ob tem prispevati k njenemu varstvu. Center izpostavlja tudi pomen ohranjanja podzemnih virov pitne vode. Vsak obiskovalec centra postane podpornik raziskovanja in varstva človeške ribice, saj se vsa sredstva od vstopnin vlagajo v ta namen. V Kranju je še veliko zanimivosti, ki so vredne ogleda, vsak naj izbere po svoji meri. S praznično ponudbo vabijo tudi kranjski gostinci.

Najbolj prešerni decembrski program

Eno izmed najlepše okrašenih mest je v praznične luči odet vse od 3. decembra, ko v Kranju z občinskim praznikom obeležujejo rojstni dan največjega pesnika Franceta Prešerna, pa do 8. februarja, ko se s Prešernovim smenjem mesto ponovno pokloni pesniku.

Foto: Jošt Gantar

Verzi dr. Franceta Prešerna so osrednji motiv praznične okrasitve mesta: Dobro v srcu mislimo, Vsi naj si v roke sežejo in Kozarce zase vzdignimo. Praznično razsvetljavo dopolnjujeta dve novoletni smreki. Vsakoletna kranjska posebnost so unikatne lesene skulpture kranjskega florista Matjaža Beguša, ki je tudi avtor lesenih jaslic v kanjonu reke Kokre. Pravljični gozdiček na Glavnem trgu in čarobno okrašen vrt gradu Khislstein se zapišeta v srce otrokom in odraslim. Fototočke po mestu obljubljajo nepozabne praznične fotografije.

Foto: www.visitkranj.com

Na Glavnem trgu, ki je osrednje koncertno prizorišče Prešernega decembra, bo do konca leta še devet koncertov. Otroci se bodo razveselili obiska Dedka Mraza. Če so bili prvi decembrski tedni namenjeni skupinam s kranjskimi izvajalci, bodo v zadnjem tednu leta na prazničnem odru nastopila uveljavljena domača in tuja imena, kot so HELP! A Beatles Tribute, Petar Grašo ter Miran Rudan InDesign, ki bo Kranj tudi popeljal v novo leto. Glasbeni program dopolnjuje najbolj prešerni praznični sejem, ki svoje dobrote ponuja na Poštni ulici. V ponudbi so sladki okusi, darila lokalnih rokodelcev in dišeče zimske pijače.

Po prijetnem obisku mesta je vsak utrujen kilometer odveč. Ostanite v Kranju! Preverite celoten seznam nastanitev. V času Prešernega decembra za vsa doživetja v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj velja 20-odstotni popust.

Več o Kranju najdete tudi na spletni strani https://www.visitkranj.com/.

Kam v Kranju nas bo v oddaji Planet na obisku tokrat odpeljala Eva Cimbola, pa is poglejte v spodnjem videu.

