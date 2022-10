Če iščete namig za jesenski oddih, ima Kras rešitev za vas

Na Planetu si lahko vsak četrtek ob 18.30 ogledate oddajo Planet na obisku. V njej Eva Cimbola za vas raziskuje najlepše predele Slovenije in za vas nabira ideje za večdnevni aktivni oddih. Tokrat se bo podala na kamnit in neskončno barvit Kras, ki se lahko pohvali z izjemno naravno in kulturno dediščino ter izvrstno kulinarično ponudbo.

Našemu svetu med Tržaškim zalivom, Vipavsko dolino in Brkini je ime Kras. Tu sta se srečala voda in topen kamen. Vse od takrat skupaj ustvarjata čarobni svet podzemnih jam, izginjajočih rek, vrtač in drugih kraških pojavov. Naša planota Kras je dala ime vsem pokrajinam na svetu s podobno sestavo tal, pa tudi njihovim naravnim pojavom.

Foto: www.slovenia.info/sl

V Živem muzeju Krasa lahko spoznate naravno in kulturno dediščino značilnega Krasa, predstavljeno v številnih kraških pojavih: vrtačah, uvalah, udornih dolinah, škrapljiščih, breznih in podzemnih jamah … Muzej je umeščen v območje t. i. klasičnega krasa z največjo intenziteto kraških pojavov, z velikim številom vpisov v register zavarovanih naravnih vrednot in zavarovanih naravnih območij, ponuja pa tudi tematske in čezmejne rekreacijske poti ter označene interesne točke.

Kras pa ni čudovit samo na površju, ampak tudi pod njim, kar dokazuje Park Škocjanskih jam. Od leta 1986 so jame vpisane na Unescov seznam svetovne dediščine, leta 2004 sprejete v Unescov program MAB – človek in biosfera kot Biosferno območje Kras. Predstavljajo največji podzemski kanjon na svetu in edinstveno ter zelo pestro zastopanost rastlinstva in živalstva na razmeroma majhnem prostoru. Obiščete lahko številne jame in rove, udornice, naravne mostove ter ponore, ki jih je ustvarila reka Reka.

Park Škocjanske jame. Foto: www.slovenia.info/sl

Tako kot je poseben Kras, pa je posebna tudi njegova arhitektura. Podnebje, obilje kamna in skromni način življenja so vsak po svoje prispevali k nastanku značilne arhitekture in oblikovanju prav posebne krajine. Popotnik tega preprosto ne more prezreti. Čudovita skladnost, prefinjeni detajli in mojstrsko izklesan kamen na vsakem koraku vzbujajo občudovanje.

To bo v oddaji Planet na obisku videla tudi Eva Cimbola, saj bo najprej obiskala mladinski hotel Pliskovica, ki deluje v obnovljeni kraški domačiji, zaščiteni kot kulturni spomenik. Obiskovalcem tam ponujajo voden ogled Slamčeve domačije, spoznavanje kraške arhitekture in posebnosti kmečkega življenja.

Posebno arhitekturo pa ponuja tudi Štanjel, eno najstarejših naselij na Krasu, ki zgovorne sledi tisočletij in različnih civilizacij prikazuje tudi v novem doživetju Skozi Štanjel skozi čas. Najbolj prepoznavna stavbna dediščina starega naselja so grajski kompleks, obrambni stolpi, cerkev sv. Danijela z limonastim zvonikom, v gručo stisnjene hiše in Ferrarijev vrt, ki predstavlja edinstven kulturni spomenik in obenem pomembno kulturno središče Krasa: razstava Maks Fabiani, galerija Lojzeta Spacala, Ferrarijev vrt, nov interaktiven Muzej Grad Štanjel …

Štanjel. Foto: www.slovenia.info/sl

Med popotovanjem po Krasu pa ne smete izpustiti obiska Kobilarne Lipica, najstarejše evropske kobilarne, ki kontinuirano vzreja isto pasmo konj – lipicancev in je obenem največja kobilarna z lipicanci na svetu z več kot 300 konji. Njena vzreja lipicancev in celoten konjeniški park predstavljajo edinstvenost svetovnih razsežnosti, ki jih bogatijo čudovito kultivirana kraška krajina s pašniki in travniki, zaščitnimi ograjami, hrastovimi gaji in drevoredi.

Obenem ponuja tudi sprehajalne, tekaške, pohodniške in kolesarske poti ter znamenito igrišče za golf, za nameček pa še interaktivni muzej lipicanca Lipikum, Muzej kočij in galerija Avgusta Černigoja, slovitega likovnega ustvarjalca, ki je ob koncu življenja ustvarjal v Lipici.

Lipicanci v Kobilarni Lipica. Foto: www.slovenia.info/sl

Pot bo Evo nato vodila tja, kjer se komaj opazno začenjajo Brkini in kjer se nad vasjo Rodik razprostira očem nevidna mitska Krajina. Obiskala bo namreč Mitski park Rodik. V interaktivnem centru za obiskovalce se obiskovalci lahko tam zamislite nad različnimi pogledi na svet: mitskim, znanstvenim, religioznim in umetniškim. Vse, ki si boste vzeli nekaj več časa, pa vabimo, da se podate na eno od dveh tematskih poti (Lintverjev ali Babin krog).

V mitski krajini boste spoznali materializirano ljudsko ustno izročilo, s katerim so si ljudje skozi stoletja osmišljali svoj prostor in vlogo v svetu in ki ima danes v Mitskem parku Rodik edinstveno materialno podobo, obogateno z mitskimi zgodbami in umetniškimi stvaritvami. Po označenih poteh se lahko podate sami, z zemljevidom, aplikacijo ali vodnikom. Vaše doživetje pa bodo začinili z Lintverjevim zakladom.

Mitski park Rodik. Foto: www.slovenia.info/sl

Po zabavnem in poučnem doživetju pa bo Evo čakal še obisk Gostilne Mahorčič, katere kuhinja pripoveduje zgodbo malih pridelovalcev in proizvajalcev našega okoliša z namenom ohranjanja njihovega obstoja in da ti ohranjajo zaupanje vase in v svoje občudovanja vredno delo. Brkini in Kras imajo dragocen zaklad kulinarične tradicije, zato je obramba te podeželske kulture in dediščine nujna in zelo pomembna

Jesen bo tudi na Krasu potekala v znamenju tradicionalnih kulinarično-vinskih dogodkov. Že osmo leto zapored namreč v odkrivanje jesenskih kraških okusov vabi niz dogodkov s skupnim naslovom Martinovanje na Krasu. Tradicionalni dogodki v barvito kraško jesen prinašajo številne priložnosti za druženje ob okušanju značilnih kulinaričnih dobrot in lokalnih vin.

Pravijo, da Slovenci ob besedi Kras najprej pomislimo na pršut in teran. Ob vseh lepotah in znamenitostih, kraških jamah, lipicancih, kraških vaseh in edinstveni naravi se zdi okušanje kraških dobrot morda najbolj mamljivo. Organizatorji letošnjih kulinarično-vinskih dogodkov so povabilo na Kras strnili v dva preprosta, a zgovorna stavka: Dan zase. Dan za kraške okuse. Jesen na Krasu s tem nagovorom vabi k obisku gostiln, vinarjev, turističnih kmetij in ponudnikov lokalnih dobrot, ki v ospredje postavljajo lokalno pridelane sestavine.

Kraški vinogradi. Foto: www.slovenia.info/sl

Martinovanje na Krasu bo med 5. in 13. novembrom tradicionalno potekalo v znamenju odprtih kleti kar 19 kraških vinarjev. Med posebnimi dogodki, ki na Kras že leta privabljajo številne obiskovalce, so tudi letos Praznik vina v Štanjelu, edinstveno martinovo doživetje v Pliskovici, blagoslov mladega vina in Martinov rock’n’roll v Dutovljah, tekaški pozdrav jeseni v Lipici ter posebno doživetje Martinov vrt in vino, ki združuje obisk Botaničnega vrta ob vili Mirasasso z okušanjem vin Vinakras Sežana.

Letošnje praznovanje jesenskih okusov na Krasu bo vsakemu obiskovalcu omogočilo, da doživi čudovit dan, ki ga je izbral zase. Z domišljeno izbiro prizorišč dogodkov in ponudbo posebnih doživetij pa bodo Kraševci svojim gostom ob tem predstavili tudi kulturne in naravne znamenitosti ter aktivnosti ob njih. Obiščite Kras in Brkine, zaljubite se v lepote tega dinamičnega sobivanja na robu Mediterana. Ujemite priložnosti za edinstvena doživetja. Spoznajte naše prave barve.

Oddaje nastajajo v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v sklopu nacionalne kampanje Moja Slovenija.

