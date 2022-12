To je pesem, ki jo je skupina Colonia posnela za telenovelo

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 16. uri spremljate hrvaško telenovelo Zlati dvori (Zlatni dvori). Za to priljubljeno telenovelo je pesem sestavila tudi legendarna skupina Colonia, ob pomoči skupine Slavonia Band. V videospotu nastopata tudi glavna igralca Katarina Baban in Matko Knešaurek, ki sta to snemanje označila za krasno izkušnjo.

Tematsko pesem telenovele sta skupaj posneli glasbeni skupini Colonia in Slavonia Band. Glasbo in aranžma je napisal Boris Đurđević, producent skupine Colonia, besedilo pa njegova žena Valerija Đurđević. "Vedno sem si želel delati glasbo za serijo in film. Vsekakor sem užival. Uglasbil sem tisto, kar sem čutil v sebi in kar sem čutil od igralcev. To je bila čudovita izkušnja," je povedal Boris Đurđević. Na slavonskih zlatih poljanah so posneli tudi videospot.

To je bila nova izkušnja tudi za glavna igralca telenovele – Katarino Baban in Matka Knešaureka, ki v omenjenem videospotu nastopata kot glavna junaka. "Naslovna pesem mi je padla v uho že ob prvem poslušanju. Med snemanjem videospota smo jo neprestano poslušali, tako da si jo je potem tudi celotna ekipa brundala še dneve. Na snemanju je bilo fenomenalno, ne glede na pravo poletno vročino, značilno za mojo Slavonijo," je sprva dejala Katarina, nato pa nadaljevala:

"S pevko skupine Colonia Indiro je vedno veselo in glasno. In ker sem tudi jaz takšna, smeha ni manjkalo. Najbolj zanimiv del snemanja pa je bil zagotovo tisti, ko sem morala teči skozi žito. Tega nisem počela nikoli prej in ker sem nižje rasti, se mi je bilo vedno težko prebiti skozenj. Tudi na snemanju."

Tudi njen glavni soigralec Matko se je z njo strinjal: "Prelepo mesto Đakovo, sončen dan, super ekipa … To je bilo nekaj, kar se posamezniku v življenju ne zgodi pogosto. Hvaležen sem za to izkušnjo. Sprva sem sicer mislil, da bo to samo video, ampak ni, je del nečesa veliko večjega in vesel sem, da sem pri tem sodeloval."

Hrvaško telenovelo Zlati dvori (Zlatni dvori) lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 16. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine pa si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

