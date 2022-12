Nevesti je prekipelo: moža je nagnala in si priredila zabavo ob ločitvi

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta se z največjimi težavami spopadala Mindy in Zach. Na pomoč so jima priskočili tudi strokovnjaki, a žal niso bili uspešni, saj se je njuna zgodba v ljubezenskem eksperimentu predčasno končala.

Mindy in Zach sta se nazadnje močno sprla, saj je Mindy ugotovila, da si njen mož dopisuje z njeno prijateljico, njuni zgodbi o vsebini sporočil in pogostosti klicev ter stika pa se nista ujemali. Vseeno pa se je odločila, da svojemu možu da drugo priložnost. Tudi ta se je razblinila po tem, ko je ugotovila, da ji je Zach lagal, da bi zaščitil njeno prijateljico Mindy.

Za nameček je bil Zach prvi, ki je Mindy obtožil, da ni iskrena, saj mu ni povedala tega, da ji je takoj po poroki in še po medenih tednih pisal nekdanji fant. Ona je sicer to ignorirala, Zach pa ji je obenem zatrdil, da tega ni izvedel od njene prijateljice Lindsay, s katero si je ves čas njunega zakona pridno dopisoval. Na srečanju s prijateljicami pa je Mindy ugotovila, da ni tako in da se je Zach več kot očitno spet zlagal. Tako se je odločila, da je čas, da ga s tem sooči.

"Četudi sem se v zadnjem tednu počutila zelo srečno, je to spremenilo današnje kosilo s prijateljicami. Izvedela sem namreč, da si mi lagala," mu je dejala, Zach pa ji je odvrnil: "Mislim, da samo nisem želel, da bi govorice in različni viri vplivali na najin zakon. Danes obžalujem, da sem ti sploh karkoli omenil."

Mindy je ostala brez besed, možu pa zatrdila, da je to znak nespoštovanja: "Privolil si v mojo zahtevo, da boš iskren in odkrit z menoj, nato pa si mi lagal v obraz. To je dokaz velikega nespoštovanja!" Zach ji je nato zatrdil, da je ni želel prizadeti, in še enkrat poudaril, da res obžaluje, da je to sploh omenil in naredil iz muhe slona.

"Jaz zakon jemljem izjemno resno in to, da ne morem zaupati svojemu možu, je res grozno, tega nočem. Zelo mi je žal, ampak ne morem biti več v tem zakonu," mu je iskreno dejala Mindy, Zach pa je bil nato primoran pobrati šila in kopita ter zapustiti stanovanje. Četudi je bila nevesta izjemno razočarana, pa je zvečer priredila še ločitveno zabavo, na katero je povabila svoje prijatelje. "To je proslavitev novega začetka. Zach je zgodovina," je odkrito dejala.

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri!

