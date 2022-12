Nevesta obupana: ji mož samo laže ali jo tudi vara?

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede zvečer, sta zakonca Mindy in Zach naletela na novo težavo v odnosu. Sprva je Zach obtožil Mindy, da z njim ni bila povsem iskrena, na koncu pa se je izkazalo, da je tudi on vse prej kot nedolžen, zelo verjetno pa je, da svojo ženo tudi vara.

Njun prepir se je začel že na romantični večerji, ko je Zach Mindy obtožil, da že od poroke ni bila iskrena z njim. Za nameček pa ji sploh ni povedal, kaj takega naj bi storila, ampak ji je govoril samo, naj dobro razmisli in mu potem pove. Mindy je izgubila živce in večerjo zapustila prej. Spet sta se sestala šele naslednji dan, kar pa znova ni privedlo do izboljšanja položaja.

Mindy ga je spet prosila, ali ji lahko pove, kaj je storila, ker se ji počasi že meša. Zach se je sprva izgovarjal, nato pa mu je naravnost rekla: "V nasprotnem primeru je videti, kakor da si lažnivec ti." Tudi s tem Mindy ni dosegla želenega, je pa zato Zacha vprašala: "Saj nisi bil v stiku s katero od mojih prijateljic?"

Tu pa se je Zachu naredil cmok v grlu, saj je moral priznati, da je o vseh njunih zakonskih težavah govoril z njeno prijateljico Lindsay. "Zelo mi je pomagala, saj je tako logična in neposredna oseba kot jaz," je pojasnil Zach. Njegova žena je hitro uvidela, da pogovori niso ravno nedolžni, predvsem pa jo je zmotilo dejstvo, da je njen mož za neiskreno označil njo, medtem pa ji je on skrival odnos z njeno prijateljico. "Se ti zdi to v redu," ga je vprašala, Zach pa je priznal, da bi to lahko omenil.

Zach ji je zatrdil, da je imel ob tem najboljše namene in da se je z Lindsay pogovarjal o njej. Mindy je o tem dvomila, a je vseeno preverila še, kolikokrat sta bila njen mož in prijateljica v stiku ter kdaj sta govorila nazadnje. Zach je nato stanovanje zapustil, Mindy pa je obupano obsedela na kavču.

Nato je poklicala še svojo prijateljico, da bi slišala njeno plat zgodbe in preverila dejstva, ki ji jih je zaupal mož. Po tem je bila še bolj razočarana, saj je ugotovila, da ji je lagal v obraz.

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede zvečer! Pred tem ne zamudite kviza Milijonar. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.