Možu je prekipelo: spakiral je svoje stvari in odšel

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede zvečer spremljate šov Poroka na prvi pogled: ZDA. V njem se zakonca Brandon in Taylor neprestano soočata s sicer majhnimi vzponi in velikimi padci. Žena je svojega moža tako razočarala in prizadela, da je ta jezen spakiral svoje stvari, ji na mizi pustil ključe in zapustil stanovanje.