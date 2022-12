Priprave na božič pri exatlonovki Andreji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mesta so si že nadela praznično podobo, tudi po nekaterih domovih so se že prižgale lučke na smrečicah, večina pa je v predbožičnih pripravah. Kako pa se na najlepši čas v letu pripravljajo znani? Ekipa Jutra na Planetu je pokukala v dom exatlonovke Andreje Košir, ki nam je pričarala pravo družinsko praznično vzdušje. Poglejmo, kako mrzlične so pri njej doma priprave na božič.