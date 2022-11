"Kaj pa one vedo o nogometu?" Nič in vse. #video

Vsakodnevna rutina bo v naslednjih treh tednih za marsikoga postala spremljanje nogometnega svetovnega prvenstva, ki ga bomo prenašali tudi na naši televiziji. Že danes popoldne boste lahko spremljali dve tekmi, že sinoči pa je bila na sporedu posebna oddaja s predstavitvijo komentatorjev.

In ker k nogometu spadajo tudi lepa dekleta, so bile danes v studiu Jutra na Planetu gostje vse tri komentatorke nove oddaje Na prvo žogo. Z nami so bile Ajda Mlakar, Manja Stević ter Jasna Kuljaj.

Manja pravi, da je prva asociacija velikokrat – kaj pa ta ve o "fuzbalu". Tako je po navadi. A vse tri želijo pokazati, da se ženske hitro učijo in da jih šport zanima. Ne bodo strokovne komentatorke in se ne bodo dotikale "moških" tem, kot so rezultati in taktike igralcev. V oddaji želijo podati ženski vidik na dogajanje okoli svetovnega prvenstva. Zato nič o nogometu, ampak vse okrog njega.

Tri drzna dekleta z jajčniki, kot bi rekla Ajda, bomo lahko spremljali ob ponedeljkih od 5. decembra naprej ob 21. uri na Planetu.

Tekme FIFA svetovnega prvenstva 2022 boste od danes naprej lahko spremljali tudi na Planet TV. Danes vas ob 15.30 na Planet 2 čaka tekma med Tunizijo in Francija. Ob 19.45 pa na Planetu dvoboj med Savdsko Arabijo in Mehiko.

