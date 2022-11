Zaradi voditeljic je zapustil lokal in odšel #video

Jasna Kuljaj, Ajda Mlakar ter Manja Stević, so tri drzne ženske, ki jih poznamo kot voditeljice, ki jim nikoli ne zmanjka besed. Zato bodo zdaj združile moči v novi oddaji Na prvo žogo. »Jaz bom to sodelovanje v novem projektu vzela kot naš družinski »team building«. Zdaj sem bila zaradi Exatlona tri mesece odsotna mama, vedno sem gledala Exatlon, sama. Zdaj bomo pa mi tekme skupaj gledali, z malo, z mojim. In se prav veselim.«

Pravi, da bodo v oddaji komentirale različne stvari, gledalci pa bodo dobili ženski pogled na dogajanje okoli svetovnega prvenstva.

»Mene toliko te torbice ne zanimajo. Me pa vseeno zanima, kaj te ženske (op.a. žene nogometašev) počnejo. Malce sem dobila vpogled, pri seriji od žene od Ronalda. Jaz vam moram povedat, jaz sem bila zelo razočarana. Jaz vedno držim z ženskami in sem res upala, da je tu neka vsebina, da jo ženska ima v sebi. Tu se je vse vrtelo okrog torbic, barve ploščic. Mene je to zelo razočaralo. Jaz vseeno verjamem, da so te žene nogometašev, takšne kot jaz, žene z vsebino."

Zaupala pa nam je zabavno anekdoto, o prvem srečanju treh drznih komentatork. »Ali veste, kaj se je zgodilo, pri našem prvem srečanju? Mi smo se dobile in edina miza, ki je bila prazna v lokalu, je za njo sedel en moški. In smo ga prosili, če se lahko odstrani, ker mi potrebujemo mizo. Mi smo bile toliko, da se moramo usest, on pa je samo vstal in rekel izvolite in se je odstranil. Tako da noro, je takšna energija med nami, da jaz sploh ne vem, če bom do besede prišla.«

Oddaja Na prvo žogo bo na Planetu ob ponedeljkih, prvič 5. decembra ob 20. uri, predstavitveno studijsko oddajo Fifinega svetovnega prvenstva 2022 pa lahko na Planetu ujamete že nocoj prav tako ob 20. uri.

