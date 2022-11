Ves Planet ga spremlja, zdaj prihaja tudi k nam #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na 22. svetovnem prvenstvu v nogometu postaja iz dneva v dan bolj napeto. Navijači dnevno prihajajo v Katar iz vseh koncev sveta z namenom, da bi doživeli nekaj nepozabnega, nekaj edinstvenega. Že od sredine oktobra je bilo namreč prodanih skoraj tri milijone nogometnih vstopnic – v Katarju je torej vedno bolj napeto.

Vroče pa bo tudi s pomočjo naše televizije, saj se bomo tudi mi od danes naprej posvetili letošnjemu svetovnemu prvenstvu. Nogomet bo ena glavnih tem vse do velikega finala!



PRENOSI TEKEM SP KATAR 2022:

Osem tekem tretjega kroga skupinskega dela bo potekalo od 29. novembra do 2. decembra, in sicer na:

PLANET 2 ob 15.30

PLANET ob 19.45

Na Planetu bomo prenašali osem tekem skupinskega dela, ki bodo na sporedu med 29. novembrom in 2. decembrom, ter tekmi polfinala in finala. To pa še zdaleč ni vse, kar bomo ponujali gledalcem!

Oddaja Na prvo žogo bo na Planetu na sporedu ob ponedeljkih, prvič 5. decembra, ob 20. uri, predstavitveno studijsko oddajo Fifinega svetovnega prvenstva 2022 pa lahko na Planetu ujamete že nocoj, prav tako ob 20. uri.