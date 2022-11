To so obrazi, s katerimi bomo spremljali nogometno prvenstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že nocoj ob 20. uri bo na Planetu enourna predstavitvena studijska oddaja FIFA svetovnega prvenstva 2022, v kateri nam bosta Manja Stević in Sašo Udovič predstavila obraze, ob katerih bomo spremljali nogometne tekme na Planetu. Med njimi je tudi komentator Dani Bavec, v posebni oddaji Na prvo žogo pa bosta poleg Manje sodelovali Ajda Mlakar in Jasna Kuljaj.

Manja Stević in Sašo Udovič bosta že nocoj ob 20. uri na Planetu predstavila favorite, stavnice in preostale zanimivosti FIFA svetovnega prvenstva 2022. Na Planetu bomo prenašali osem tekem ter polfinale in finale svetovnega prvenstva v Katarju.

Torek, 29. novembra:



ob 15.30 na Planet 2 Ekvador - Senegal

ob 19.45 na Planetu Iran - ZDA



Četrtek, 1. decembra:



ob 15.30 na Planet 2 Kanada - Maroko

ob 19.45 na Planetu Kostarika - Nemčija

Studijska oddaja bo sicer na sporedu pol ure pred prenosi nogometnih tekem, pa tudi po njih. V večernem studiu se bo Manji in Saši ob kratki analizi tekme pridružil izkušeni komentator Dani Bavec.

Manja in Sašo bosta predstavila tudi komentatorsko oddajo Na prvo žogo, v kateri se bo o vseh temah, povezanih z nogometnim prvenstvom v Katarju, Manja Stević pogovarjala z Jasno Kuljaj in Ajdo Mlakar, naravnost iz Katarja pa se bo javljala Katarina Benček.

"Sem goreča navijačica, ko gre za dobre stvari. Ko je gol imam res občutek, da sem jaz dala gol, pa tudi kakšno solzo potočim kdaj," pravi Manja in dodaja, da vedno spremlja tudi trače in afere, kar bo prav prišlo tudi v oddaji Na prvo žogo: "Zelo se veselim te vloge. Zdi se mi, da bomo skušale iz bolj ženskega vidika povedati par stvari, vendar ne bomo žaljive, temveč zabavne in odbite – takšne, ko smo."

"Takšna energija je med nami, da sploh ne vem, če bom prišla do besede," pa o sokomentatorkah pove Jasna, sicer znana po svoji jezičnosti, in se hkrati pošali, da bo ta projekt vzela kot družinski "team building", saj bo lahko tekme gledala skupaj s hčerko in partnerjem, ki je nekdanji nogometaš.

Ajda medtem zatrjuje, da je strastna športnica in tudi navijačica: "Veselim se tega, da bomo imele ženske končno priložnost povedati, kako me vidimo to svetovno znano igro, ki je v teh dneh že preplavila naš svet."

Oddaja Na prvo žogo bo na Planetu ob ponedeljkih, prvič 5. decembra ob 20. uri, predstavitveno studijsko oddajo Fifinega svetovnega prvenstva 2022 pa lahko na Planetu ujamete že nocoj prav tako ob 20. uri.

