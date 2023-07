Voditeljica sredi oddaje pojedla mokarja #video

Žuželke so v tujini pravi modni trend. Obstajajo tudi restavracije s široko paleto ponudbe. Pri nas tega še ni, kako pa bo v prihodnje? O tem smo se danes pogovarjali v oddaji Jutro na Planetu.

Ličinke so "izjemno energijsko učinkovite", sploh pri pretvorbi krmil v užitno meso, saj ob tem porabijo le dva kilograma krmila za kilogram mesa, v primerjavi z osmimi kilogrami krmila in ogromno vode, ki ju potrebuje domače govedo. Človek naj bi na leto nevede zaužil do 600 žuželk. Danes je pogum zbrala tudi voditeljicain poskusila ličinko mokarja. Čeprav je, kot pravi, imela predsodke, je bila nad okusom prijetno presenečena.

Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je pred desetimi leti pripravila mednarodno konferenco, kjer so bile glavna tematika žuželke, primerne v prehrani ljudi. Žuželke so namreč bogat vir beljakovin, maščob, vlaknin, rudnin in mineralov ter tudi nekaterih vitaminov. Obenem so "izjemno energijsko učinkovite" pri pretvorbi krmil v užitno meso.

Ali bi nam lahko pomagale v boju proti lakoti in drugim tegobam, s katerimi se sooča prebivalstvo? To in še več nam je povedal Davorin Tonkli, podjetnik, ki se ljubiteljsko ukvarja z vzgojo ličink mokarjev. V Šoštanju ima edinstveno farmo teh ličink. Več v videu zgoraj.

