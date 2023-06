Če nameravate obiskati gore, potem so ti nasveti za vas #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sončno, toplo vreme vabi k obisku hribov in gora, zato smo v oddaji Jutro na Planetu gostili gorskega reševalca, ki nam je povedal več o pasteh, ki nas poleti lahko čakajo v gorah, in kaj je dobro imeti s sabo, da bo ta obisk čim bolj prijeten in brez neželenih posledic