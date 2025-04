Kljub trudu pohodniku niso mogli pomagati

Radovljiški gorski reševalci so na velikonočno soboto prejeli poziv za reševanje nad Blejsko kočo na Lipanci. Pohodniku, ki je nenadoma hudo obolel, na žalost niso mogli pomagati.

Nekaj po 12. uri zjutraj so se reševalci GRS Radovljica odpravili nad Blejsko kočo na Lipanci, kjer je pohodnik hudo obolel. Kljub naporom in trudu očividcev in gorskih reševalcev je pohodnik na kraju umrl.

Pokojnika so reševalci prenesli v dolino in predali pogrebni službi.