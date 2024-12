Reševanje pohodnika: v Kotliški grapi velike količine snega in nevarnost plazov #video

Reševanje madžarskega pohodnika v Kotliški grapi reševalci danes nadaljujejo. V sredo se helikopter zaradi premočnega vetra grapi "ni mogel niti približati, za nadaljevanje klasičnega reševanja in peš vzpon pa so razmere še vedno preveč ogrožujoče," so navedli pri Gorski reševalni zvezi Slovenije.