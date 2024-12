24 ur preživela v snežnem viharju, moškega še niso našli #video

Gorski reševalci so v ponedeljkovi izredno zahtevni reševalni akciji v Kamniško-Savinjskih Alpah našli podhlajeno madžarsko pohodnico, niso pa še locirali njenega spremljevalca. Na pomoč sta poklicala v nedeljo popoldan, ko sta s Turske gore proti Kamniškemu sedlu zgrešila pot in obtičala v Kotliški grapi na višini okoli 1.700 metrov v zelo strmem in zahtevnem terenu. "Ponesrečenka je že izgubila upanje, rešila pa so jo tudi oblačila in spalna vreča," je po intervenciji povedal predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Gregor Dolinar.

Do ponesrečenke se je več gorskih reševalcev prebilo po okoli šestih urah iskanja. Z lociranjem helikopterja letalske policijske enote so jo našli v prepadni grapi, nato pa sta se zdravnik in gorski reševalec po vrvi spustila 50 metrov navzdol po steni.

Foto: GRZS

Planinka je bila nepoškodovana, vendar podhlajena. Ogreli so jo z grelnimi blazinami, vročo pijačo in oblačili. Kot je pojasnil Dolinar, je poškodovanka "zavarovana z vrvjo v spremstvu gorskih reševalcev sama sestopala v dolino". Povedal je tudi, da je ponesrečenka že izgubila upanje, rešila pa so jo tudi oblačila in spalna vreča.

Foto: GRZS

Moškega niso našli

Čeprav časnik Delo piše, da je moški po navedbah gorskih reševalcev v viharni noči zdrsnil z mesta, kamor se je zaplezal, in padel čez visoko steno, ga še niso našli. Tudi posadka iz zraka ga v ponedeljek ni opazila.

Vremenske razmere so bile v ponedeljek izredno slabe, helikopter se zaradi premočnega vetra v več poskusih ni mogel približati kraju nesreče. Dalj časa je zato reševanje teklo na klasičen način.

Foto: GRZS

S policije so sinoči še sporočili, da ostajajo v pripravljenosti za potrebe helikopterske reševalne intervencije. Zaradi nesreče so aktivirali tudi Gorsko policijsko enoto.

Foto: GRZS/Facebook