Gorski reševalci rešujejo dva madžarska planinca, eden si je zlomil nogo

Gorski reševalci so na poti s Turske gore proti Kamniškemu sedlu v območju Kotličev v nedeljo reševali madžarska planinca, ki sta zašla in se poškodovala. Reševanje so zaradi slabih vremenskih razmer prekinili in ga bodo nadaljevali danes, je po poročanju STA za Radio Slovenija povedal vodja reševalcev Jernej Lanišek.