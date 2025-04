Zahtevna akcija gorskih reševalcev: Začelo nas je stiskati v srcih in okončinah

Reševalci Gorske reševalne službe Kranj so ponoči na Kokrški Kočni reševali planinca, ki se je ob zdrsu čez več desetmetrsko skalno steno utrpel več udarcev. Do poškodovanca so prispeli okoli 2. ure ponoči, in ker so bile razmere ugodne, je vse kazalo na to, da ga bodo v dolino lahko prepeljali s helikopterjem. A se je zapletlo, vremenske razmere so se poslabšale, začel je pihati severni veter in jim odnesel "rešilno bilko", zahtevno reševanje na Facebooku opišejo kranjski gorski reševalci.

"Včeraj, nekaj minut pred 22. uro nas je iz večerne melanholije prebudilo sporočilo: ''Akcija Kokrška Kočna, okolica bivaka, zbor takoj!". Kadar se v naših pozivih na akcije izpiše Kočna, gre ponavadi za kompleksna reševanja, kot po pravilu, pa se ta dogajajo večinoma preko noči," zapišejo gorski reševalci Gorske reševalne službe Kranj.

Ponoči so reševali planinca, ki je po zdrsu čez več desetmetrsko skalno steno utrpel več udarcev. Do njega so se morali spustiti s pomočjo vrvi, dosegli pa so ga okoli druge ure zjutraj. Poškodovanca, ki je bil podhlajen in zaradi udarcev ni mogel hoditi, so naložili na nosila in pripravili načrt za spust v dolino. Ker so bile razmere ugodne, je vse kazalo na to, da ga bodo lahko v dolino prepeljali s helikopterjem. A se je zapletlo.

Tri ure fizičnih naporov je šlo po zlu

"Žal se je v tem času vremenska situacija poslabšala, začel je pihati severni veter in kljub požrtvovalnosti helikopterske ekipe dobesedno odpihnil našo rešilno bilko. Dobre tri ure naših fizičnih naporov je šlo po zlu. Začelo nas je stiskati tako v srcih kot tudi v okončinah, jutranji mraz je v sožitju s sunki vetra vse bolj pritiskal, gospod, zabubljen v kar nekaj puha in grelno odejo, pa se je k sreči zelo dobro držal," reševanje opisujejo gorski reševalci.

Ni jim preostalo drugega, kot da se v dolino po zelo zahtevnem terenu odpravijo peš. Potem so se razmere izboljšale in ponovno so lahko poskusili s helikopterjem. V drugem poskusu jim je uspelo, s helikopterjem so poškodovanega planinca odpeljali na Brnik, od tam naprej pa v UKC Ljubljana.

Kljub številnim oviram in izzivom je bila reševalna akcija uspešno zaključena. Helikopter je v dolino prepeljal tudi izčrpane in premražene gorske reševalce.