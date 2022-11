Dobili smo zmagovalko in zmagovalca Exatlona! #video

Druga sezona Exatlona je končana in dobili smo zmagovalko in zmagovalca najtežje televizijske preizkušnje. To sta postala 22-letna Karolina Siročič iz Ljubljane in 32-letni Marko Špiler iz Brežic. Karolina je bila boljša od 21-letne Line Majcen iz Ljubljane, Marko pa je bil boljši od 28-letnega Tima Nuča iz Planine pri Sevnici.

V drugi sezoni Exatlona je nastopilo 28 tekmovalcev, do finalnega tedna pa se jih je prebilo deset. Boji v končnicah so bili siloviti in videli smo kar nekaj preobratov, solz in presenetljivih odhodov favoritov. Na dan velikega finala so ostali tako samo še štirje superfinalisti. Najmočnejši med najmočnejšimi. Karolina, Lina, Mare in Tim so dokazali, da so iz pravega testa za zmagovalce.

Veliki finale je potekal tako, da je vsak od superfinalistov izbral svoj najljubši poligon in zaključek igre, ki naj bi mu najbolj ustrezal. Na vsakem poligonu je tekma potekala na štiri zmage. Če bi bil rezultat po dveh poligonih v zmagah izenačen, bi o končnem zmagovalcu odločala tekma na tretjem poligonu, ki ga je določilo vodstvo Exatlona.

Prva tekma finala se je odvila na poligonu Zlata mrzlica, ki ga je izbrala Lina. Povedala je, da ga je izbrala taktično, saj je bila doslej na tem poligonu vedno izredno hitra. Karolina je med tekmo priznala, da ta poligon res ni njen najljubši, vseeno pa je z njim opravila brezhibno in kar nekoliko presenetljivo svojo nasprotnico premagala s 4:0.

Mare in Tim sta svojo prvo tekmo odigrala na poligonu Tobogan, ki si ga je izbral Mare. Čeprav je Tim po prikazanem čez celotno sezono veljal za manjšega favorita v tem dvoboju, ga je Mare presenetljivo gladko ugnal z rezultatom 4:1.

Za drugo tekmo si je Karolina izbrala poligon Izgubljeno mesto. Bolje je tokrat šlo Lini, ki je vodila že s 3:1, a je Karolina nato uprizorila preobrat in izenačila na 3:3. Na odločilnem dvoboju je bila Lina pri metih za malenkost hitrejša in rezultat v zmagah na poligonih izenačila na 1:1.

Drugi moški dvoboj med nekdanjima sotekmovalcema iz rdeče ekipe je potekal na poligonu Apokalipsa. Skupaj z zaključno igro ga je izbral Tim. Vsi dvoboji so bili tudi tokrat zelo izenačeni, vseeno pa je na koncu kar nekoliko presenetljivo slavil Mare, ki je tako postal veliki zmagovalec druge sezone Exatlona.

Dekleti sta se medtem morali pripraviti na tretji in odločilni spopad, ki je potekal na poligonu Pekel. Prvi dvoboj je odločil fotofiniš in Karolina je z nekaj sreče osvojilo prvo točko tekme. Na preostalih treh dvobojih je bila malenkost bolj suverena in zanesljivo slavila s 4:0.

Tako kot Mare je tudi Karolina osvojila naziv najboljše v drugi sezoni Exatlona. Zmagovalca bosta prejela tudi vsak po 50 tisoč evrov nagrade.

Kako sta zmagovalca druge sezone Exatlona Karolina Siročič in Marko Špiler prejela pokala za zmagovalca Exatlona, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

Zamujene oddaje Exatlona in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate na Planeteka.si. Od 28. novembra boste na Planet TV spremljali tudi Fifino Svetovno prvenstvo v nogometu 2022.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.