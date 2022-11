Jan Klobasa o sotekmovalki: To mi gre pri njej na živce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko vsak petek ob 21.45 spremljate oddajo Exatlon: Brez cenzure. V njej Jasna Kuljaj, Denis Porčič - Chorchyp in Franko Bajc komentirajo vse, kar se zgodi v oddaji Exatlon čez teden. Tokrat se jim je v studiu pridružil tudi nekdanji exatlonovec Jan Klobasa, ki je v zanimivem pogovoru razkril tudi, kaj mu gre najbolj na živce pri Lini Majcen.

"To je ta igra, ki mi gre na živce," je Jan Klobasa komentiral ob ogledu videoposnetka preteklih epizod Exatlona, v kateri se je rdeča ekipa vrnila v vilo. V njem je Lina Majcen govorila, kako srečna je zaradi vrnitve na lokacijo, na katero po njenih besedah rdeča ekipa spada, Jan pa se je spotaknil ob to, da je Lina na podoben način hvalila tudi barako, v kateri so bivali prej.

Nekdanji exatlonovec je pojasnil: "Ne maram, da ljudje igrajo. Naj povejo po resnici, kar si mislijo. Baraka je bila poden od podna, ona pa je že tam govorila, da se v njej počuti domače. Spraševal sem se, kje sploh živi?!"

Tokrat se je z Janom brez pomislekov strinjal tudi Chorchyp, saj je tudi on že opazil Linino dvoličnost. Jasna je nato vseeno izpostavila, da Lina kljub temu ostaja zelo verjetna zmagovalka Exatlona. Jan pa je pojasnil, zakaj meni, da ima možnosti za zmago tudi Klara, ter poudaril, da Lini nasproti stojijo tudi druge močne tekmice.

Katera od deklet bo dejansko prišla v finale in postala zmagovalka Exatlona, pa lahko izveste že ta petek, ko bo na sporedu finalna epizoda najtežje televizijske preizkušnje Exatlon!

