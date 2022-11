Jan Klobasa: "Srečo imaš, da sem poškodovan, drugače..." #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj po Exatlonu, ob 21:45 na Planetu, ne zamudite novega dela komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure. Tokratna gosta bosta Jana Selič in Jan Klobasa.

Tokrat, izjemoma, v goste oddaje Exatlon: Brez cenzure prihaja tudi tekmovalec, ki ni zapustil Exatlona v rednem izločitvenem dvoboju, ampak zaradi poškodbe. Jan Klobasa se bo končno soočil s komentatorjem Denisom Porčičem - Chorchypom, ki ga je v prejšnjih oddajah že pograjal, a tudi objektivno pohvalil. Oba sta neposredna in iskrena, a imata povsem drugačen način komunikacije. In ravno to je motilo našega nekdanjega Exatlonovca. Ker pa je Jan Klobasa, odkar je doma, pregledal že vse njihove komentatorske oddaje, dobre ve, kakšno mnenje imajo komentatorji o njem. A je pripravljen tudi na ta izziv. Zakaj Jasna Kuljaj na spodnji fotografiji drži štrudelj, preverite v današnji oddaji.

