Exatlonovka sporočila, da je v veselem pričakovanju #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalka in udeleženka finalnega tedna prve sezone Exatlona Eva Peternelj je s svojimi sledilci na družabnem omrežju Instagram delila novico, da bo kmalu postala mama.

Ena najbolj priljubljenih tekmovalk prve sezone Exatlona je bila Primorka Eva Peternelj, ki je nastopala v modri ekipi Jadran. Eva je imela na začetku tekmovanja kar nekaj težav na poligonih in predvsem z meti, v nadaljevanju pa je s svojimi nastopi vse bolj navduševala in postala ena najboljših tekmovalk.

Uvrstila se je tudi v finalni teden, a ji je boj za glavno nagrado preprečila huda poškodba zgornje ustnice na tekmi za medalje.

Eva bo postala mama

Je pa 27-letna Eva v teh dneh svojim sledilcem na Instagramu sporočila veselo novico. S partnerjem bosta namreč kmalu postala starša. "Prihaja mali 🐣, mama in tata sta ready na nove pustolovščine😍❤️!Kmalu bomo mala srečna družinica 🤭🥰," je zapisala ob fotografijo, na kateri sta z izbrancem, v roki pa drži tudi sliko z ultrazvoka.

Objavo je všečkalo veliko ljudi in Evi so v komentarjih čestitali številni znani Slovenci, med njimi tudi letošnji in lanski exatlonovci. Čestitki se pridružujemo tudi mi.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji pa ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure z Jasno Kuljaj, Frankom Bajcem in Denisom Porčičem - Chorchypom.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.