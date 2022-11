Tako so modri Marka spravili ob živce #video

Nocoj ob 20. uri bomo v Exatlonu spremljali še zadnjo tekmo, na kateri se bosta pomerili ekipi Jadran in Triglav, saj v finalnem tednu ekip ne bo več. Po porazu na prvi tekmi so na drugi tekmi za obstoj odločeni zmagati člani modre ekipe in tako poskrbeti za modro-rdeči zadnji izločitveni dvoboj. Veliko časa so posvetili tudi treningom, kjer jim je uspelo, da so svojemu vodji Marku pošteno dvignili pritisk.