"V petek naju s Chorchypom čaka iskren pogovor" #video

Ko se mi smeji, se mi smeji, ko se mi joče, jočem, ko se mi pi***, se p***, nam zgovorno oriše svoj pravi jaz tekmovalec Exatlona Jan Klobasa, ki je gostoval v Jutru na Planetu. Favorit marsikaterega gledalca Exatlona se je v šovu spremenil, a kljub temu ostaja zvest sebi, neposreden in iskren. To smo lahko občutili tako gledalci kot tudi tekmovalci, še posebej, ko je Jan v tekmovanju včasih povzdignil glas na sotekmovalce. "Najbolj me je jezilo to, da smo se v kombiju nekaj zmenili, naredili neko 'strašno taktiko', potem pa smo prišli do metanja in se gledali, kaj bi s tistimi empanadami (vrečke za metanje na poligonu, op. p.).

"Ko so me prvi dan Exatlona vprašali, kaj bi v življenju rad delal, sem jim odgovoril, da ne vem. Rekli so mi: 'Dobro, napišimo, da se iščeš.' Marsikdo oziroma večina se še išče, a jaz sem se našel, saj sem postavil ljudi na pravo mesto. Spoznal sem, da sploh ni pomembno, kaj imaš, temveč koga imaš."

Jan pa se zaveda, da nima samo oboževalcev, spremljal je tudi oddajo Exatlon: Brez cenzure, v kateri je Chorchyp že večkrat dejal, da bi si z Janom skočila verjetno v lase, saj mu ni všeč Janov način komuniciranja. Tudi Jan se s tem strinja in že komaj čaka petkovo oddajo, da se iskreno pogovorita.

