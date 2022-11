Ste videli, kaj je uspelo exatlonovcu po vrnitvi v domovino?

Že pred odhodom v Exatlon nam je Jaka povedal, da je njegov največji dosežek opravljen študij na fakulteti za strojništvo, kjer ga je čakal samo še zagovor magistrske naloge. Priznal je, da so številni zaradi njegovega videza presenečeni, da se je odločil za ta študij in ga tudi uspešno končal. Najbolj ponosen je bil na svojo disciplino, ki jo je razvil med študijem, saj je moral veliko časa posvetiti učenju in se zato odrekati zabavam in druženju s prijatelji.

Naslov njegove magistrske naloge je Vpliv prezračevanja in čiščenja zraka v prostorih na koncentracijo endogenih aerosolov ob izvedbi športne aktivnosti.

"Ta naslov sem izbral zato, ker je bilo z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa v času epidemije uveljavljenih veliko ukrepov, med katerimi je tudi zapiranje ustanov in centrov, namenjenih športu in telesni vadbi. Veliko teh ukrepov je bilo zaradi nepoznavanja virusa in načinov njegovega prenosa izpeljanih do maksimalne preventivne ravni. Ker se sam ukvarjam s športom in me je to oviralo, sem se odločil, da bom z raziskovanjem tematike poskusil pomagati pri reševanju epidemiološke krize."

Prvi rok zagovora je imel že v začetku septembra, a ga je moral zaradi odhoda v Dominikansko republiko preložiti za nedoločen čas. Po vrnitvi v domovino je hitro nadaljeval priprave na zagovor.

"Te niso bile dolge, saj sem vedel veliko o tematiki in eksperimentu, ki sem ga opravljal," je razkril Jaka in se pošalil, da med zagovorom ni dobil vprašanj o Exatlonu. Zaključna ocena njegove magistrske naloge je bila 9.

In kakšni so njegovi načrti za prihodnost? "Svojo študijsko pot sem z magisterijem vsekakor končal. Zdaj se nameravam zaposliti v družinskem podjetju, ki se ukvarja s proizvodnjo plastične farmacevtske embalaže."

